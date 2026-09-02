Dünyanın savunma devleri sıralandı: Türkiye'den listeye sürpriz giriş

Listenin ilk 10'unda yer alan şirketler ülke ve savunma gelirlerine göre şöyle sıralandı:

1- Lockheed Martin ABD 72,1 milyar dolar

2- RTX ABD 46 milyar dolar

3- General Dynamics ABD 39,4 milyar dolar

4- Northrop Grumman ABD 37 milyar dolar

5- BAE Systems İngiltere 36 milyar dolar

6- Boeing ABD 35,7 milyar dolar

7- AVIC Çin 32,3 milyar dolar

8- L3Harris Technologies ABD 17,4 milyar dolar

9- Leonardo İtalya 15,6 milyar dolar

10- Airbus Hollanda/Fransa 15,1 milyar dolar