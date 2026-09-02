Dünyanın savunma devleri sıralandı: Türkiye'den listeye sürpriz giriş
Dünyanın en büyük savunma ve havacılık şirketlerini sıralayan 2026 Top 100 listesi açıklandı. ABD'li devlerin zirvedeki ağırlığı sürerken Türkiye'den 5 şirket ilk 100'e girmeyi başardı. Bu yıl listeye Türkiye'den sürpriz bir giriş de yaşanırken, sıralamada dengeler tamamen değişti.
Defense News 2026'nın en büyük savunma ve havacılık sanayisi şirketlerini açıkladı. Savunma gelirlerine göre hazırlanan 2026 yılı Top 100 savunma ve havacılık sanayisi şirketleri listesinde ABD'li şirketler zirvedeki ağırlığını korurken Türkiye'den 5 savunma şirketi dünyanın en büyükleri arasına girdi.
Bu yıl Türk şirketlerinin sıralamasında önemli değişiklikler yaşanırken listeye sürpriz bir isim de eklendi.
Zirve yine ABD'nin
Listenin ilk sırasında geçen yıl olduğu gibi ABD'li Lockheed Martin yer aldı. Şirketin 2025 yılı savunma geliri 72,1 milyar dolara ulaştı.
Lockheed Martin'i 46 milyar dolarlık savunma geliriyle RTX takip etti.
General Dynamics ise iki basamak birden yükselerek 39,4 milyar dolarlık savunma geliriyle üçüncü sıraya yerleşti.
Listenin ilk 10'unda yer alan şirketler ülke ve savunma gelirlerine göre şöyle sıralandı:
1- Lockheed Martin ABD 72,1 milyar dolar
2- RTX ABD 46 milyar dolar
3- General Dynamics ABD 39,4 milyar dolar
4- Northrop Grumman ABD 37 milyar dolar
5- BAE Systems İngiltere 36 milyar dolar
6- Boeing ABD 35,7 milyar dolar
7- AVIC Çin 32,3 milyar dolar
8- L3Harris Technologies ABD 17,4 milyar dolar
9- Leonardo İtalya 15,6 milyar dolar
10- Airbus Hollanda/Fransa 15,1 milyar dolar
Türkiye'den 5 şirket listede
Türkiye'yi bu yıl listede ASELSAN, TUSAŞ, ARCA, ROKETSAN ve MKE temsil etti.
Geçen yıl listede bulunan ASFAT ise bu kez ilk 100'e giremedi.
Türk şirketleri arasında en üst sırada yer alan isim ASELSAN olsa da listenin en büyük sürprizlerinden biri ilk kez sıralamaya giren ARCA Savunma'dan geldi.
ASELSAN 40'ıncı sıraya yükseldi
ASELSAN, geçen yıl bulunduğu 43'üncü sıradan 40'ıncı sıraya yükseldi ve Türkiye'nin listedeki en üst sıradaki şirketi oldu.
ASELSAN'ın 2025 yılı savunma geliri ise 4,46 milyar dolar olarak kaydedildi. Böylece yerli savunma devi bir yılda üç basamak yükselerek dünyanın en büyük 40 savunma şirketi arasına girdi.
TUSAŞ 48'inci sırada
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ise 3,65 milyar dolarlık savunma geliriyle listenin 48'inci sırasında yer aldı.
Geçen yıl 47'nci sırada bulunan şirket bir basamak gerilese de ASELSAN'ın ardından Türkiye'nin en üst sıradaki ikinci savunma devi oldu.
İlk kez listeye girdi, 53'üncü sıraya yerleşti
Listenin Türkiye açısından en dikkat çekici gelişmelerinden biri ARCA Savunma oldu. Top 100'e ilk kez giren şirket, 3 milyar dolarlık savunma geliriyle doğrudan 53'üncü sıraya yerleşti.
Gelirlerinin tamamının savunma faaliyetlerinden geldiği kaydedilen ARCA Savunma, ilk yılında TUSAŞ'ın hemen arkasına yerleşirken ROKETSAN'ı da geride bıraktı.
ROKETSAN 7 basamak yükseldi
ROKETSAN da sıralamada önemli bir yükseliş kaydetti. Geçen yıl 71'inci sırada bulunan şirket, bu yıl 64'üncü sıraya çıktı. ROKETSAN'ın 2025 yılı savunma geliri 2,37 milyar dolar olarak açıklanırken, bir yılda listede 7 basamak yükseldi.
MKE de ilk 100'de
Türkiye'den listeye giren beşinci şirket Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) oldu. MKE, 1,42 milyar dolarlık 2025 savunma geliriyle dünyanın en büyük savunma şirketleri arasında 81'inci sırada yer aldı.