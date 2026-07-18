Ek mesai yapıp daha fazla kazananlara kötü haber: Yeni sınır devreye girdi

Buna göre, bu tür paylaşımlara göz yuman ya da izin veren şirket yöneticileri hakkında idari tedbir uygulanabilecek. Ayrıca ilgili personel hakkında iş akdinin feshi, savcılığa suç duyurusunda bulunulması gibi yasal süreçlere kadar uzanabilecek yaptırımların uygulanması ve şirketlerin kararlara tam uyum göstermesi istendi.