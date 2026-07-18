Ek mesai yapıp daha fazla kazananlara kötü haber: Yeni sınır devreye girdi
Tasarruf finansman şirketlerine yönelik yeni mesleki ilke kararları yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle çalışma saatleri yeniden belirlenirken, reklam bütçelerine üst sınır getirildi, çalışanlara ödenecek primlere sınırlama getirildi ve yanıltıcı paylaşımlara karşı yaptırımlar öngörüldü.
Tasarruf finansman sektöründe büyüme sürerken, faizsiz finansman modeliyle faaliyet gösteren şirketlere yönelik yeni mesleki standartlar yürürlüğe girdi.
Kısa süre önce Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) denetim ve gözetimi altına giren sektör için Finansal Kurumlar Birliği tarafından 5 maddelik yeni ilke kararları duyuruldu.
NTV'den Burak Taşçı'nın haberine göre, yeni düzenlemeler kapsamında, tasarruf finansman şirketlerinde uzun çalışma saatlerine ilişkin uygulamalarda değişikliğe gidildi. Şubelerin çalışma saatleri 09.00-18.00 olarak belirlendi. İhtiyaç halinde ise operasyonel faaliyetlerin saat 20.00'ye kadar sürdürülebileceği ifade edildi.
Reklam harcamalarına da üst sınır getirildi. Buna göre, şirketlerin 1 Temmuz 2026-31 Aralık 2026 dönemindeki yıllık reklam bütçesi 200 milyon lirayı aşamayacak. 2027 yılı için reklam bütçesi üst limiti ise 750 milyon liranın 2026 yıl sonu enflasyon oranına göre güncellenmesiyle belirlenecek. Sonraki yıllarda da aynı yöntemin uygulanması kararlaştırıldı.
Prim ödemelerine sınır
Sektörde düşük sabit maaş ve yüksek prim sistemiyle çalışan personeli ilgilendiren yeni bir sınırlama da yürürlüğe girdi.
1 Temmuz 2026'dan itibaren geçerli olacak düzenlemeye göre, personele bir takvim yılı içinde satış primi, teşvik primi, jestiyon, performans primi ve benzeri isimler altında yapılacak tüm nakdi ve ayni ödemelerin toplamı, ilgili çalışanın aynı yıl içerisindeki brüt ücret toplamının iki katını geçemeyecek.
Başka bir ifadeyle, brüt asgari ücretin 33 bin 30 lira olduğu dikkate alındığında, bu tutarın iki katı olan 66 bin 60 lira sınırına kısa sürede ulaşılabileceği belirtiliyor.
Yanıltıcı paylaşımlara yaptırım
Sektörün hem BDDK hem de kamuoyu nezdindeki güvenilirliğinin korunması amacıyla, şirket logoları kullanılarak yapılan asılsız veya kamuoyunu yanıltıcı paylaşımlara karşı da yaptırımlar öngörüldü.
Buna göre, bu tür paylaşımlara göz yuman ya da izin veren şirket yöneticileri hakkında idari tedbir uygulanabilecek. Ayrıca ilgili personel hakkında iş akdinin feshi, savcılığa suç duyurusunda bulunulması gibi yasal süreçlere kadar uzanabilecek yaptırımların uygulanması ve şirketlerin kararlara tam uyum göstermesi istendi.
Ortak raporlama sistemi oluşturulacak
Kararlar kapsamında, tasarruf finansman şirketleri için ortak bir raporlama standardı oluşturulması da planlandı. BDDK tarafından görevlendirilecek bir murakıp veya uzman koordinasyonunda, sektör şirketlerinin belirleyeceği bir yazılım firmasıyla çalışılarak, kurumun uygun göreceği raporlama formatının hazırlanmasına karar verildi.