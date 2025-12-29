Ekmeğe zam yapılacak mı? Resmi açıklama geldi
Yeni asgari ücretin belli olmasıyla beraber birçok kaleme zam gelirken sofraların vazgeçilemezi ekmek için de zam konuşulmaya başlandı. Kullanıcılar 'Ekmeğe zam geldi mi' şeklinde aratma yaparken Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı'dan ekmek zammına ilişkin açıklama geldi.
Asgari ücret ve emekli maaş artışlarının gündemde olduğu bu dönemde, ekmek fiyatlarına ilişkin fırıncılar cephesinden dikkat çeken bir mesaj geldi.
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, artan maliyetlere rağmen vatandaşların temel gıdaya erişimini korumayı öncelik olarak gördüklerini ifade etti. Balcı, yeni yıla ilişkin fiyat politikasına dair da açıklama yaptı.
Ekmeğe zam gelecek mi?
Ekmeğe zam olup olmayacağına ilişkin tartışmalara da açıklık getiren Balcı, 2026 yılının ilk sekiz ayı için fiyat istikrarı hedeflediklerini belirterek şunları söyledi:
"2026 yılında 8’inci aya kadar ekmeğin kilogram fiyatı 75 TL üzerinde olmayacak. Zam yapmayı düşünmüyoruz."
Yeni açıklamayla beraber, 2026’nın Ağustos ayına kadar ekmek fiyatlarında artış olmayacağı da kesinleşti.