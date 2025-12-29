Ekmeğe zam yapılacak mı? Resmi açıklama geldi

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, artan maliyetlere rağmen vatandaşların temel gıdaya erişimini korumayı öncelik olarak gördüklerini ifade etti. Balcı, yeni yıla ilişkin fiyat politikasına dair da açıklama yaptı.