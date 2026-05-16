Ekonomik baskı büyüdü: İlk vazgeçilen ürünlerden biri oldu
İran savaşı sonrası yükselen petrol ve akaryakıt fiyatları, ABD’de tüketicinin harcamalarını kısmaya başlamasına neden oldu. Artan benzin maliyetleriyle birlikte bira satışları hızla gerilerken, özellikle benzin istasyonu marketlerinde çift haneli düşüşler dikkat çekti.
ABD’de yükselen akaryakıt fiyatları tüketici harcamalarını doğrudan etkilerken, bira satışlarında dikkat çeken bir gerileme yaşandı. Nielsen verilerine göre bira, malt bazlı içecek ve cider satış hacmi 2 Mayıs’ta sona eren dört haftalık dönemde yüzde 6,3 düştü.
Özellikle 7-Eleven, Wawa, Shell ve Exxon gibi benzin istasyonları ve market zincirlerinde satışların daha sert gerilediği görüldü. 26 Nisan sonrası iki haftalık dönemde bu kanallardaki satış hacmi yıllık bazda yaklaşık yüzde 9 azaldı.
Yakıt maliyetleri tüketimi baskılıyor
Uzmanlara göre artan akaryakıt fiyatları, tüketicilerin günlük harcamalarını kısmalarına neden oluyor. Bernstein analisti Nadine Sarwat, benzin fiyatları yükseldikçe bira ve malt bazlı içecek satışlarının gerilediğini belirtti.
Yılın ilk aylarında bira satışlarındaki düşüş yaklaşık yüzde 3 seviyesindeyken, İran savaşı sonrası petrol fiyatlarında yaşanan yükselişle birlikte kayıpların hızlandığı ifade edildi.
AAA verilerine göre ABD’de ortalama benzin fiyatı galon başına 4,52 dolara yükseldi. Bu rakam, savaşın başladığı döneme göre yaklaşık yüzde 52 artış anlamına geliyor.
En sert düşüş Kaliforniya’da
Nielsen verilerine göre Kaliforniya, yüzde 16 ile bira satışlarının en fazla gerilediği eyalet oldu. Eyalette galon başına ortalama benzin fiyatının 6,147 dolara kadar yükselmesi dikkat çekti.
Arizona’da bira satışları yaklaşık yüzde 10, Teksas’ta ise yaklaşık yüzde 7 düştü.
Bloomberg verilerine göre ise İran kaynaklı petrol şokundan en sert etkilenen bölgelerden biri ABD’nin orta batı eyaletleri oldu. Ohio’da akaryakıt fiyatları savaşın başlamasından bu yana yaklaşık yüzde 72 arttı. Indiana, Illinois, Michigan ve Wisconsin’de de benzer artışlar yaşandı.
Gençler daha az alkol tüketiyor
Uzmanlar, satışlardaki düşüşte sadece ekonomik nedenlerin değil değişen tüketim alışkanlıklarının da etkili olduğunu belirtiyor.
Gallup’un son araştırmasına göre 18-34 yaş grubundaki yetişkinlerin yalnızca yüzde 50’si alkol tüketiyor. Bu oran geçen yıl yüzde 59 seviyesindeydi.
Araştırmada Amerikalıların yüzde 53’ünün "ölçülü alkol tüketiminin bile sağlığa zararlı olduğunu" düşündüğü ortaya çıktı. Bu görüşü paylaşanların oranı 2018’de yüzde 28 seviyesindeydi.