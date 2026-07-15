Elektrik faturalarını düşüren güç: Milyonlarca dolarlık tasarruf sağladı
Aşırı sıcakların elektrik tüketimini rekor seviyeye taşıdığı dönemde çatı tipi güneş panelleri hem şebekenin yükünü azalttı hem de milyonlarca dolarlık maliyetin önüne geçti. Yapılan analiz, günün en yoğun saatlerinde güneş enerjisinin nükleer santrallerden daha fazla elektrik ürettiğini gösterdi.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
ABD'nin New England bölgesinde 28 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında etkili olan sıcak hava dalgası, elektrik tüketimini önemli ölçüde artırdı. Ancak ev ve iş yerlerinin çatılarına kurulu güneş enerjisi sistemleri, klima kullanımının zirve yaptığı saatlerde bölgesel elektrik şebekesinin üzerindeki yükü hafifleterek faturaya önemli katkı sundu.
Acadia Center tarafından yapılan analize göre, dağıtık güneş enerjisi sistemleri söz konusu dönemde toptan elektrik piyasasında en az 130 milyon dolarlık maliyetin önüne geçti.
Araştırma, en sıcak saatlerde çatı tipi güneş panellerinin bölgenin toplam elektrik talebinin yaklaşık yüzde 25'ini karşıladığını ortaya koydu.
Talep zirvesini düşürdü, maliyetleri azalttı
Uzmanlara göre çatı tipi güneş enerjisinin en büyük avantajlarından biri, elektriğin tüketildiği noktaya yakın üretim yapması. Böylece bölgesel şebekenin karşılamak zorunda olduğu en yüksek talep azalırken, pahalı elektrik üretim kaynaklarının devreye alınma ihtiyacı da düşüyor.
Bölgesel elektrik şebekesini işleten ISO New England, çatı tipi güneş enerjisinin normal yaz koşullarında talebi 1.700 megavatın üzerinde azaltabildiğini belirtirken, artan güneş enerjisi kapasitesi sayesinde yaz aylarında elektrik tüketiminin zirve yaptığı saatlerin de öğleden sonradan erken akşam saatlerine kaydığını açıkladı.
Bazı saatlerde nükleer enerjiyi geride bıraktı
Acadia Center İklim ve Temiz Enerji Programları Direktörü Jamie Dickerson, dağıtık güneş enerjisinin özellikle aşırı sıcak günlerde önemli bir ekonomik fayda sağladığını belirtti.
Dickerson'ın paylaştığı verilere göre, haftanın en sıcak günlerinde günlük elektrik maliyetlerinin yüzde 28 ila yüzde 43'ü güneş enerjisi sayesinde önlenirken, 2 Temmuz'da saat 14.00-19.00 arasında çatı tipi güneş enerjisi sistemleri bölgenin elektrik üretiminde nükleer santrallerden daha yüksek katkı sağladı.