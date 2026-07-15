Elektrik faturalarını düşüren güç: Milyonlarca dolarlık tasarruf sağladı

Talep zirvesini düşürdü, maliyetleri azalttı

Uzmanlara göre çatı tipi güneş enerjisinin en büyük avantajlarından biri, elektriğin tüketildiği noktaya yakın üretim yapması. Böylece bölgesel şebekenin karşılamak zorunda olduğu en yüksek talep azalırken, pahalı elektrik üretim kaynaklarının devreye alınma ihtiyacı da düşüyor.