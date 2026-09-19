Elektrik faturası bir anda ikiye katlandıysa dikkat!

İki faturayı karşılaştırırken yalnızca “geçen ay ne kadar ödedim?” sorusuna bakmak yanıltıcı olabilir. EPDK bilgilerine göre elektrik sayaçları dağıtım şirketleri tarafından en az 25, en fazla 35 günlük dönemlerle, her takvim ayında bir kez okunuyor. Birbirini takip eden iki okuma arasındaki endeks farkı, ilgili çarpan faktörüyle birlikte tüketimin belirlenmesinde kullanılıyor.