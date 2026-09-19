Elektrik faturası bir anda ikiye katlandıysa dikkat!
Elektrik faturasında beklenmedik bir artışla karşılaşan tüketicilerin önce sayaç endekslerini, tüketim dönemini, uygulanan tarifeyi ve elektrik tüketim miktarını kontrol etmesi gerekiyor. EPDK’ya göre hatalı sayaç okuması, yanlış tarife veya tüketim bedelinin hatalı hesaplanması gibi durumlarda faturaya itiraz edilebiliyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Geçen aya göre çok daha yüksek gelen elektrik faturası her zaman yalnızca daha fazla elektrik tüketildiği anlamına gelmiyor. Fatura döneminin uzunluğu, sayaç endeksleri, tüketim miktarı ve abonenin tabi olduğu tarife de ödenecek tutarı etkileyebiliyor.
Özellikle 2026’da mesken aboneleri açısından yıllık 4 bin kWh tüketim sınırı da önem taşıyor. Bu nedenle faturadaki artışın nedenini anlamak için yalnızca toplam TL tutarına bakmak yerine faturanın ayrıntılarını önceki dönemle karşılaştırmak gerekiyor.
İlk kontrol edilmesi gereken noktalardan biri faturadaki ilk ve son sayaç endeksleri... EPDK, tüketimdeki değişimin faturadaki ilk endeks ve son endeks okuma tarihleri arasındaki fark üzerinden, önceki dönem faturasıyla karşılaştırılarak kontrol edilebileceğini belirtiyor.
Sayacın hatalı okunması, tüketim miktarı veya bedelinin yanlış hesaplanması ve yanlış tarifenin uygulanması EPDK tarafından faturalandırma hataları arasında sayılıyor.
İki faturayı karşılaştırırken yalnızca “geçen ay ne kadar ödedim?” sorusuna bakmak yanıltıcı olabilir. EPDK bilgilerine göre elektrik sayaçları dağıtım şirketleri tarafından en az 25, en fazla 35 günlük dönemlerle, her takvim ayında bir kez okunuyor. Birbirini takip eden iki okuma arasındaki endeks farkı, ilgili çarpan faktörüyle birlikte tüketimin belirlenmesinde kullanılıyor.
Bu nedenle önceki fatura daha kısa, yeni fatura daha uzun bir tüketim dönemini kapsıyorsa toplam tüketimin yükselmesi mümkün. Faturaları karşılaştırırken hem tüketilen kWh miktarına hem de ilk ve son okuma tarihlerine bakmak gerekiyor.
Faturada sert yükseliş görülmesi halinde kontrol edilmesi gereken bir diğer bölüm, elektriğin hangi tarife üzerinden fiyatlandırıldığı... Bu nokta 2026 yılında özellikle yüksek tüketimli mesken aboneleri açısından önem taşıyor.
EPDK’nın 2026 yılı için belirlediği Son Kaynak Tedarik Tarifesi (SKTT) limiti mesken abonelerinde yıllık 4 bin kWh. İçinde bulunulan yıl veya bir önceki takvim yılındaki tüketimi bu sınırın üzerinde olan ve ikili anlaşma yapmayan tüketicilere şartların oluşması halinde son kaynak tedarik tarifesi uygulanıyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye’de ortalama aylık elektrik tüketiminin yaklaşık 190-200 kWh, yıllık ortalama tüketimin ise yaklaşık 2 bin 400 kWh olduğunu açıklamıştı. Bakanlık, 4 bin kWh’lik düzenlemeden abonelerin yüzde 93,5’inin etkilenmeyeceğini bildirmişti.
Sayaç ve tarife bilgilerinde sorun görünmüyorsa faturadaki toplam kWh tüketimini önceki dönemlerle karşılaştırmak önemli... EPDK’ya göre tüketim miktarındaki artış veya tüketim döneminin uzaması faturada yükselişe yol açabiliyor. Dolayısıyla TL tutarındaki değişimin yanında kaç kWh elektrik kullanıldığına bakılması gerekiyor.
Önceki dönemle benzer sayıda günü kapsayan faturada kWh tüketimi belirgin biçimde yükselmişse, evdeki elektrik kullanımındaki değişikliklerin gözden geçirilmesi faturadaki artışın kaynağını anlamaya yardımcı olabilir.
Kontroller sonucunda sayaç okuması, tarife veya hesaplamada hata olduğunu düşünüyorsanız faturayı düzenleyen görevli tedarik şirketine itiraz edebilirsiniz.
EPDK’ya göre sayaçta hatalı okuma, yanlış tarife uygulanması, tüketim miktarı veya bedelinin yanlış hesaplanması ve mükerrer ödeme bildirimi gibi durumlar faturalandırma hatası kapsamında değerlendiriliyor.
Tüketici, ödeme bildiriminin yapıldığı tarihten itibaren 1 yıl içerisinde görevli tedarik şirketine itiraz edebiliyor. Ancak itiraz edilmesi tek başına ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmıyor.
Burada tüketici açısından önemli bir ayrıntı daha var: İtiraz edilen tüketim bedeli ile bir önceki dönemde ödenen tüketim bedeli arasındaki fark yüzde 30’dan fazlaysa, tüketici önceki dönem tüketim bedeli kadarını son ödeme tarihine kadar ödeyebiliyor.
EPDK’ya göre bu durumda zamanında ödenmeyen borçlara ilişkin hükümler uygulanmıyor. Beklenmedik derecede yüksek gelen bir elektrik faturasında önce faturadaki kWh tüketimini ve sayaç endekslerini, ardından okuma tarihlerini ve fatura döneminin kaç gün olduğunu kontrol etmek gerekiyor. Sonraki adımda uygulanan tarife ve varsa SKTT kapsamına girilip girilmediği incelenebilir.
Bu bilgiler önceki faturayla karşılaştırıldığında artışın tüketimden mı, fatura döneminden mi, tarife değişikliğinden mi yoksa olası bir faturalandırma hatasından mı kaynaklandığını ayırt etmek kolaylaşıyor.
EPDK’nın resmi elektrik fatura hesaplama sistemi üzerinden düzenlemeye tabi tarifelerden elektrik alan tüketiciler için ayrıca kontrol amaçlı hesaplama yapılabiliyor.