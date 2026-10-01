Londra merkezli ElevenLabs, çalışanlara yönelik 300 milyon dolarlık hisse satış işleminin tamamlandığını açıkladı. İşleme Wellington ve T. Rowe Price öncülük ederken Andreessen Horowitz ve Lightspeed gibi mevcut yatırımcıların yanı sıra EQT ve Goldman Sachs da katıldı.