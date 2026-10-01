ElevenLabs'ın değeri birkaç ayda ikiye katlandı
Yapay zeka destekli ses teknolojileri geliştiren ElevenLabs, yatırımcıların radarına girdi. Şirketin değerlemesi yalnızca birkaç ay içinde ikiye katlanırken, haftalık kullanım rakamlarındaki sıçrama dikkat çekti.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Yapay zeka destekli ses teknolojileri geliştiren ElevenLabs’ın değerlemesi, sesli yapay zeka ajanlarına yönelik talebin hızla artmasıyla 22 milyar dolara ulaştı. Şirketin değerlemesi böylece şubat ayında kaydedilen 11 milyar dolarlık seviyenin iki katına çıktı.
Londra merkezli ElevenLabs, çalışanlara yönelik 300 milyon dolarlık hisse satış işleminin tamamlandığını açıkladı. İşleme Wellington ve T. Rowe Price öncülük ederken Andreessen Horowitz ve Lightspeed gibi mevcut yatırımcıların yanı sıra EQT ve Goldman Sachs da katıldı.
Söz konusu işlem, geleneksel yatırım turlarından farklı olarak şirkete doğrudan yeni sermaye sağlamak yerine çalışanların ve mevcut hissedarların ellerindeki hisseleri yatırımcılara satmasına imkan tanıyor.
Haftada 15 milyon görüşme
Şirketin değerlemesindeki hızlı yükselişte, işletmelerin müşteri hizmetleri ve rutin operasyonlarda yapay zeka ajanlarından giderek daha fazla yararlanması etkili oldu.
ElevenLabs, yapay zeka ajanlarının haftada 15 milyondan fazla görüşme gerçekleştirdiğini bildirdi. Bu rakamın şubat ayındaki seviyenin üç katına çıktığı belirtildi.
Şirketin geliştirdiği yapay zeka ajanları; para iadesi işlemlerinden sigorta poliçelerinin yenilenmesine ve randevu oluşturulmasına kadar farklı görevlerde kullanılabiliyor.
ElevenLabs Kurucu Ortağı ve CEO'su Mati Staniszewski, şirketlerin ve hükümetlerin tüketicilere ve vatandaşlara hizmet vermek amacıyla sesli yapay zeka ajanlarını hızla kullanmaya başladığını söyledi.
90'dan fazla dili destekliyor
Piotr Dabkowski ve Mati Staniszewski tarafından 2022 yılında kurulan ElevenLabs, başta metinden sese dönüştürme olmak üzere yapay zeka tabanlı ses teknolojileri geliştiriyor.
Şirketin modellerinin 90'dan fazla dilde konuşma, dinleme ve çeviri yapabildiği, bu dillerin dünya genelinde 5,5 milyardan fazla kişi tarafından kullanıldığı belirtiliyor.
ElevenLabs, şubat ayında tamamladığı D Serisi yatırım turunda 500 milyon dolar yatırım almış ve 11 milyar dolar değerlemeye ulaşmıştı. Son işlemle birlikte şirketin değerlemesi birkaç ay içinde iki katına çıkarak 22 milyar dolara yükseldi.