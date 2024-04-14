Emekli banka promosyonları güncellendi: Hangi banka ne kadar veriyor? Emekli promosyon kampanyaları bankalar tarafından güncellenerek tek tek duyurulmaya devam ediyor. Banka promosyonları 18 bin TL'ye kadar çıkarken emekliler en yüksek promosyonu hangi bankanın verdiğini araştırıyor. İşte yenilenen banka promosyonu tutarları ve banka banka liste...

DENİZBANK Denizbank, emekli maaşını Denizbank'tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilere 12.000 TL'ye varan nakit emekli promosyon fırsatı sunuyor. Emekli Maaşı Tutar Aralığı - Standart Emekli Promosyonu • 0 - 9.999 TL arası maaş alanlar için 5.000 TL • 10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar için 8.000 TL • 15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar için 10.000 TL • 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar için 12.000 TL 1 | 11

İŞ BANKASI Emekli maaşını İş Bankası'ndan alan emekliler, 12.000 TL'ye varan nakit emekli promosyonu almaya hak kazanıyor. Banka 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt eden ve promosyona esas emekli aylığını İş Bankası hesabına aktaran emeklilere promosyon ödemesi yapılacağını belirtiyor. Emekli Maaşı Tutar Aralığı - Emekli Promosyon Tutarı • 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar için 5.000 TL • 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar için 8.000 TL • 15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar için 10.000 TL • 20.000 TL ve daha fazla olanlar için 12.000 TL 2 | 11

VAKIFBANK Vakıfbank 1 aya isabet eden emekli maaşı tutarı; • 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 5.000 TL • 10.000 - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 8.000 TL • 15.000 – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 10.000 TL • 20.000 TL ve daha fazla olanlara 12.000 TL emekli promosyon ödemesi yapacak. 3 | 11