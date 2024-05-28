Emekli bayram ikramiyesi Kurban Bayramı'ndan önce yatar mı? Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Milyonlarca emekli, "Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak", "Emekli bayram ikramiyesi ve maaşlar birlikte mi verilecek" sorularının yanıtlarını araştırıyor. Yılda iki kez ödenen bayram ikramiyeleri yüzde 50 artış yapılarak 3 bin liraya yükseltilmişti. Bayram ikramiyesinin ilk ödemesi Ramazan Bayramı öncesinde emeklilere ödenmişti.

Bu yıl Kurban Bayramı 16 ile 19 Haziran tarihleri arasına denk geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekli ikramiye ödemelerinin bayramdan önce verileceğini açıkladı.

Emekliler ayın 17’si ile 28’i arasında maaşlarını alabiliyorlar. Bu durumda bazı emekliler bayramda maaş alacakken, bazılarının ise maaş ödemeleri daha sonraya kalacak. Bu yüzden tüm emekliler için bayram öncesi aylık ödenmesi ile ilgili haber bekleniyor.

Emekli bayram ikramiyesi maaşla birlikte mi verilecek?

Sabah'ın haberine göre, SSK emeklileri ayın 17-26'sı, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28'i arasında maaş alıyor. Bu durumda çok sayıda SSK emeklisinin maaş günü bayrama rastlayacak. Bayram günü ödeme yapılmaması için tüm emeklilerin aylıklarını ikramiyelerle birlikte 10-14 Haziran tarihleri arasında alması söz konusu olacak.

Birçok emeklinin aylık ödeme günü ise bu yıl Kurban bayramına rastlıyor. Bilindiği gibi memur emeklilerinin maaş ödeme günleri ayın 1'i ile 5'i arasında oluyor. Bu yüzden memur emeklileri aylıklarını zaten bayram öncesinde almış olacaklar.