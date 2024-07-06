Emekli maaş zammı 2024: Emekliye 3 ayrı formül! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam...

SSK ve Bağ-Kur emeklisine yapılacak temmuz zammı geçtiğimiz günlerde netleşti. Emeklilerin zammı yüzde 24,73 olurken, memur emeklisi de enflasyon farkı ve toplu sözleşme hesabıyla yüzde 19,31 zam alacak. Kök maaşı 8 bin TL altında olanların ise maaşı değişmeyecek. 8 bin TL'ye uygulanacak yüzde 24,73'lük zam maaşı 10 bin TL'nin üzerine çıkarmadığı için emekli yine 10 bin TL almaya devam edecek.

Şimdi milyonlarca emeklinin gündeminde refah payı verilip verilmeyeceği ve en düşük emekli maaşı düzenlemesi yer alıyor. Sabah'ın haberine göre, en düşük emekli maaşı başta olmak üzere emekliler için konuşulan 3 formül ortaya çıktı.

Emekliye refah payı verilecek mi?

Son yıllarda hemen tüm zam dönemlerinde refah payı uygulaması gündeme geldi. Bu temmuz içinde bu yönde beklentiler güçlendi. Yüzde 24,73 çıkan enflasyon oranına eklenecek 10 puanlık artış zam oranını yüzde 35'e taşımış olacak. Memur ve memur emeklileri için ise oran yüzde 30'u bulacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Refah payı ile ilgili şu an bir çalışmamız yok" diye konuşmuştu.