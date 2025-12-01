Emekli maaş zammında hesap güncellendi: İşte SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin alacağı muhtemel ücret!
Emeklinin gözü enflasyon verileri ile birlikte emekli maaşına gelecek zamda. Yeni yılla birlikte güncellenecek zammını bekleyen SSK ve BAĞ-KUR emeklisi yeni maaşını merak ederken uzman isimlerden de muhtemel ücret üzerinde tahminler geldi. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, ocak ayı için enflasyon beklentisini açıklayarak olası zam senaryosu üzerine konuştu. Milyonlarca kişi "En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?" , "Emekli maaşına ne kadar zam gelecek" sorusuna cevap arıyor.
Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, dört aylık enflasyon farkı netleşti ve 2026 Ocak döneminde yapılacak emekli zammına ilişkin hesaplamalar güncellendi.
Gözler enflasyon verilerinde
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışları, her yıl olduğu gibi 6 aylık enflasyon oranı üzerinden belirleniyor. Bu nedenle nihai oran, kasım ve aralık ayı TÜFE sonuçlarının gelmesiyle kesinleşecek.
Milyonlarca emekli ise şimdiden yılın ilk yarısında alacakları zamlı maaşların tahmini seviyesini merak ediyor. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
Karakaş, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarının 6 aylık enflasyon farkına göre belirlendiğini vurguladı. Uzman isim, "Bugün itibariyle Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ayı enflasyon oranları kesinleşmiş durumda. Dolayısıyla 4 aylık enflasyon farkına göre yüzde 10, 25 oranındaki zammın kesin olduğunu söyleyebiliriz. Eğer ki hükümet en düşük emekli maaşlarına farkı aynen yansıtırsa bu durumda 4 ay bazında en düşük emekli maaşı 16 bin 881 lira iken yüzde 10,25'i baz aldığımız zaman bugün itibariyle 18 bin 611 lira kesin olduğunu söyleyebiliriz" dedi.
Zam oranı hemen hemen belli
Kasım ve aralık verilerinin eklenmesiyle oranın netleşeceğine dikkat çeken Karakaş, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:
"Bu 2 aylık enflasyon oranları açıklandıktan sonra oransal zam kesin olarak ortaya çıkacak. Biz burada Merkez Bankası'nın en son güncellediği enflasyon rakamlarını baz aldığımız zaman yüzde 31 ile yüzde 33 aralığında bir enflasyon beklentisi bulunmakta. Buna göre yaptığımız hesaba göre 6 aylık enflasyon oranları ele alındığında ve hükümetin refah payı vermezse bile SSK ve BAĞ-KUR banka sandıkları oda-borsa sandıkları emeklerine Ocak ayında en az yüzde 12,28 en fazla yüzde 13,99 aralığında bir enflasyon beklentisi bulunmakta. Dolayısıyla yüzde 33 oranında bir enflasyon beklemediğimiz için ortalama olarak yüzde 13'lerde bir güncellemeden bahsedebiliriz."
Emekli maaşında aralığı açıkladı
TCMB tahminlerine göre en düşük emekli maaşına ilişkin değerlendirme de yapan Karakaş, "Bugün itibariyle en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradır. Eğer ki yüzde 31 oranında bir enflasyon kesinleşirse 18 bin 954 lira olacak en yüksek oranda gerçekleşirse en düşük emekli maaşı 19 bin lirayı aşarak 19 bin 243 lira olacak" ifadelerini kullandı.