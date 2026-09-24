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"Emekli maaşım yüksek olsun" diyenler dikkat! Bir gün bile her şeyi değiştirebilir

Emeklilikte yüksek maaş almak isteyenler için yalnızca prim gününü tamamlamak yeterli değil. Çalışırken bildirilen brüt kazanç, ek ödemeler, birden fazla işte çalışma ve emeklilik dilekçesinin verildiği tarih, bağlanacak aylığı etkiliyor. Özellikle 2026 ve 2027 yılları arasındaki maaş farkı, emeklilik hazırlığı yapanlar açısından önem taşıyor.

Akın Güler
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"Emekli maaşım yüksek olsun" diyenler dikkat! Bir gün bile her şeyi değiştirebilir - Resim: 1

Emeklilik tarihi işe giriş tarihine göre belirlenirken, emekli aylığının hesaplanmasında çalışma hayatı boyunca Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) bildirilen kazançlar belirleyici oluyor.

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"Emekli maaşım yüksek olsun" diyenler dikkat! Bir gün bile her şeyi değiştirebilir - Resim: 2

Çok çalışmak veya fazla prim günü biriktirmek ise tek başına yüksek emekli maaşını garanti etmiyor.

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"Emekli maaşım yüksek olsun" diyenler dikkat! Bir gün bile her şeyi değiştirebilir - Resim: 3

Emeklilikte yüksek aylık alabilmek için çalışma hayatı boyunca dikkat edilmesi gereken beş önemli nokta bulunuyor.

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"Emekli maaşım yüksek olsun" diyenler dikkat! Bir gün bile her şeyi değiştirebilir - Resim: 4

Yüksek emekli maaşı için brüt kazanç önemli
Emekli aylığının hesaplanmasında en önemli unsurlardan biri, SGK'ya bildirilen prime esas kazanç.

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"Emekli maaşım yüksek olsun" diyenler dikkat! Bir gün bile her şeyi değiştirebilir - Resim: 5

Prim günü daha az olmasına rağmen yüksek kazanç üzerinden prim ödeyen bir çalışan, daha fazla prim günü bulunan ancak düşük kazanç üzerinden prim ödeyen bir çalışandan daha yüksek emekli aylığı alabiliyor.

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"Emekli maaşım yüksek olsun" diyenler dikkat! Bir gün bile her şeyi değiştirebilir - Resim: 6

Ayrıca emekli aylığının hesaplanmasında üç farklı döneme ilişkin aylık bağlama oranları ve güncelleme katsayıları kullanılıyor. Bu nedenle primlerin hangi dönemde ve hangi kazanç üzerinden yatırıldığı da emekli maaşını etkiliyor.

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"Emekli maaşım yüksek olsun" diyenler dikkat! Bir gün bile her şeyi değiştirebilir - Resim: 7

Ek ödemelerin bordroda gösterilmesi gerekiyor
Çalışırken alınan gerçek ücretin bordroda gösterilmesi, emeklilikte bağlanacak aylık açısından önem taşıyor.

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"Emekli maaşım yüksek olsun" diyenler dikkat! Bir gün bile her şeyi değiştirebilir - Resim: 8

Yalnızca temel maaşın değil, prime esas kazanca dahil edilen ek ödemelerin de SGK'ya bildirilmesi gerekiyor. Böylece emekli aylığının hesaplanmasında dikkate alınan kazanç tutarı artabiliyor.

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"Emekli maaşım yüksek olsun" diyenler dikkat! Bir gün bile her şeyi değiştirebilir - Resim: 9

Birden fazla işte çalışmak emekli maaşını artırabilir
Aynı anda birden fazla işyerinde çalışanların prime esas kazançları, emekli aylığının hesaplanmasında etkili olabiliyor.

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"Emekli maaşım yüksek olsun" diyenler dikkat! Bir gün bile her şeyi değiştirebilir - Resim: 10

Farklı işyerlerinden bildirilen kazançların yükselmesi, emeklilikte daha yüksek aylık alınmasına katkı sağlayabiliyor.

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"Emekli maaşım yüksek olsun" diyenler dikkat! Bir gün bile her şeyi değiştirebilir - Resim: 11

Borçlanma yaparken primlerin yatırıldığı dönem önemli
Emeklilik için yapılan borçlanmalar da bağlanacak aylığı etkileyebiliyor. Ancak borçlanmanın emekli maaşına katkısı herkes için aynı olmuyor.

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"Emekli maaşım yüksek olsun" diyenler dikkat! Bir gün bile her şeyi değiştirebilir - Resim: 12

Borçlanılan prim günlerinin hangi döneme ait olduğu ve primlerin hangi kazanç üzerinden yatırıldığı, emekli aylığının hesaplanmasında belirleyici oluyor.

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"Emekli maaşım yüksek olsun" diyenler dikkat! Bir gün bile her şeyi değiştirebilir - Resim: 13

Bu nedenle borçlanma yapmadan önce söz konusu işlemin emekli maaşına etkisinin değerlendirilmesi önem taşıyor.

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"Emekli maaşım yüksek olsun" diyenler dikkat! Bir gün bile her şeyi değiştirebilir - Resim: 14

Emeklilik dilekçesinin verildiği tarih maaşı değiştirebilir
Emeklilik dilekçesinin hangi yıl verildiği, bağlanacak aylıkta farklılık yaratabiliyor.

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"Emekli maaşım yüksek olsun" diyenler dikkat! Bir gün bile her şeyi değiştirebilir - Resim: 15

Başvuru tarihine karar verirken o yıl emeklilere yapılan kümülatif zam oranı ile güncelleme katsayısının karşılaştırılması gerekiyor.

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"Emekli maaşım yüksek olsun" diyenler dikkat! Bir gün bile her şeyi değiştirebilir - Resim: 16

Güncelleme katsayısı, ilgili yılın tüketici fiyat endeksi (TÜFE) artışının tamamı ile büyüme oranının yüzde 30'u dikkate alınarak hesaplanıyor.

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"Emekli maaşım yüksek olsun" diyenler dikkat! Bir gün bile her şeyi değiştirebilir - Resim: 17

Emekli zamlarının güncelleme katsayısından yüksek olması durumunda yılbaşından önce başvurmak, düşük olması durumunda ise yeni yılı beklemek avantaj sağlayabiliyor.

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"Emekli maaşım yüksek olsun" diyenler dikkat! Bir gün bile her şeyi değiştirebilir - Resim: 18

2026'da emeklilik başvurusu yapmak avantajlı mı?
2026 yılında emeklilik dilekçesi vermek, 2027 yılına kadar beklemeye kıyasla daha avantajlı görünüyor.

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"Emekli maaşım yüksek olsun" diyenler dikkat! Bir gün bile her şeyi değiştirebilir - Resim: 19

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2026 yılının ocak ayında yüzde 12,19, temmuz ayında ise yüzde 17,76 oranında zam aldı. Böylece yıl sonuna kadar emekli aylıklarına yansıyacak toplam artış yüzde 32,11'e ulaştı.

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"Emekli maaşım yüksek olsun" diyenler dikkat! Bir gün bile her şeyi değiştirebilir - Resim: 20

2027 yılında emeklilik dilekçesi verenlerin aylıklarının hesaplanmasında ise 2026 yılı enflasyonu ve ekonomik büyüme verileri esas alınacak.

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"Emekli maaşım yüksek olsun" diyenler dikkat! Bir gün bile her şeyi değiştirebilir - Resim: 21

Orta Vadeli Program'da (OVP) 2026 yılı sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4, büyüme tahmini ise yüzde 3,3 olarak belirlendi.

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"Emekli maaşım yüksek olsun" diyenler dikkat! Bir gün bile her şeyi değiştirebilir - Resim: 22

Bu tahminler doğrultusunda güncelleme katsayısının yüzde 29,39 artışla 1,2939 olması bekleniyor.

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"Emekli maaşım yüksek olsun" diyenler dikkat! Bir gün bile her şeyi değiştirebilir - Resim: 23

Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ise yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29,61, büyüme tahmini yüzde 3 olarak yer alıyor. Bu tahminlere göre güncelleme katsayısı 1,3051 olarak hesaplanıyor.

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"Emekli maaşım yüksek olsun" diyenler dikkat! Bir gün bile her şeyi değiştirebilir - Resim: 24

2026 ve 2027 emeklilik maaşları arasında ne kadar fark var?
 2026 yılında emekli olanların aylıkları, 2027 yılında emekli olacaklara kıyasla yüzde 1,6 ile yüzde 2,72 arasında daha avantajlı görünüyor.

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"Emekli maaşım yüksek olsun" diyenler dikkat! Bir gün bile her şeyi değiştirebilir - Resim: 25

2026 yılı enflasyon ve büyüme verilerinin kesinleşmesiyle birlikte iki yıl arasındaki emekli maaşı farkı da netleşecek. 

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"Emekli maaşım yüksek olsun" diyenler dikkat! Bir gün bile her şeyi değiştirebilir - Resim: 26

Bu nedenle emeklilik dilekçesinin verilmesinden önce hem başvuru tarihi hem de aylık hesaplaması birlikte değerlendirilmeli.

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