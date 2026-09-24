"Emekli maaşım yüksek olsun" diyenler dikkat! Bir gün bile her şeyi değiştirebilir
Emeklilikte yüksek maaş almak isteyenler için yalnızca prim gününü tamamlamak yeterli değil. Çalışırken bildirilen brüt kazanç, ek ödemeler, birden fazla işte çalışma ve emeklilik dilekçesinin verildiği tarih, bağlanacak aylığı etkiliyor. Özellikle 2026 ve 2027 yılları arasındaki maaş farkı, emeklilik hazırlığı yapanlar açısından önem taşıyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Emeklilik tarihi işe giriş tarihine göre belirlenirken, emekli aylığının hesaplanmasında çalışma hayatı boyunca Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) bildirilen kazançlar belirleyici oluyor.
Çok çalışmak veya fazla prim günü biriktirmek ise tek başına yüksek emekli maaşını garanti etmiyor.
Emeklilikte yüksek aylık alabilmek için çalışma hayatı boyunca dikkat edilmesi gereken beş önemli nokta bulunuyor.
Yüksek emekli maaşı için brüt kazanç önemli
Emekli aylığının hesaplanmasında en önemli unsurlardan biri, SGK'ya bildirilen prime esas kazanç.
Prim günü daha az olmasına rağmen yüksek kazanç üzerinden prim ödeyen bir çalışan, daha fazla prim günü bulunan ancak düşük kazanç üzerinden prim ödeyen bir çalışandan daha yüksek emekli aylığı alabiliyor.
Ayrıca emekli aylığının hesaplanmasında üç farklı döneme ilişkin aylık bağlama oranları ve güncelleme katsayıları kullanılıyor. Bu nedenle primlerin hangi dönemde ve hangi kazanç üzerinden yatırıldığı da emekli maaşını etkiliyor.
Ek ödemelerin bordroda gösterilmesi gerekiyor
Çalışırken alınan gerçek ücretin bordroda gösterilmesi, emeklilikte bağlanacak aylık açısından önem taşıyor.
Yalnızca temel maaşın değil, prime esas kazanca dahil edilen ek ödemelerin de SGK'ya bildirilmesi gerekiyor. Böylece emekli aylığının hesaplanmasında dikkate alınan kazanç tutarı artabiliyor.
Birden fazla işte çalışmak emekli maaşını artırabilir
Aynı anda birden fazla işyerinde çalışanların prime esas kazançları, emekli aylığının hesaplanmasında etkili olabiliyor.
Farklı işyerlerinden bildirilen kazançların yükselmesi, emeklilikte daha yüksek aylık alınmasına katkı sağlayabiliyor.
Borçlanma yaparken primlerin yatırıldığı dönem önemli
Emeklilik için yapılan borçlanmalar da bağlanacak aylığı etkileyebiliyor. Ancak borçlanmanın emekli maaşına katkısı herkes için aynı olmuyor.
Borçlanılan prim günlerinin hangi döneme ait olduğu ve primlerin hangi kazanç üzerinden yatırıldığı, emekli aylığının hesaplanmasında belirleyici oluyor.
Bu nedenle borçlanma yapmadan önce söz konusu işlemin emekli maaşına etkisinin değerlendirilmesi önem taşıyor.
Emeklilik dilekçesinin verildiği tarih maaşı değiştirebilir
Emeklilik dilekçesinin hangi yıl verildiği, bağlanacak aylıkta farklılık yaratabiliyor.
Başvuru tarihine karar verirken o yıl emeklilere yapılan kümülatif zam oranı ile güncelleme katsayısının karşılaştırılması gerekiyor.
Güncelleme katsayısı, ilgili yılın tüketici fiyat endeksi (TÜFE) artışının tamamı ile büyüme oranının yüzde 30'u dikkate alınarak hesaplanıyor.
Emekli zamlarının güncelleme katsayısından yüksek olması durumunda yılbaşından önce başvurmak, düşük olması durumunda ise yeni yılı beklemek avantaj sağlayabiliyor.
2026'da emeklilik başvurusu yapmak avantajlı mı?
2026 yılında emeklilik dilekçesi vermek, 2027 yılına kadar beklemeye kıyasla daha avantajlı görünüyor.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2026 yılının ocak ayında yüzde 12,19, temmuz ayında ise yüzde 17,76 oranında zam aldı. Böylece yıl sonuna kadar emekli aylıklarına yansıyacak toplam artış yüzde 32,11'e ulaştı.
2027 yılında emeklilik dilekçesi verenlerin aylıklarının hesaplanmasında ise 2026 yılı enflasyonu ve ekonomik büyüme verileri esas alınacak.
Orta Vadeli Program'da (OVP) 2026 yılı sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4, büyüme tahmini ise yüzde 3,3 olarak belirlendi.
Bu tahminler doğrultusunda güncelleme katsayısının yüzde 29,39 artışla 1,2939 olması bekleniyor.
Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ise yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29,61, büyüme tahmini yüzde 3 olarak yer alıyor. Bu tahminlere göre güncelleme katsayısı 1,3051 olarak hesaplanıyor.
2026 ve 2027 emeklilik maaşları arasında ne kadar fark var?
2026 yılında emekli olanların aylıkları, 2027 yılında emekli olacaklara kıyasla yüzde 1,6 ile yüzde 2,72 arasında daha avantajlı görünüyor.
2026 yılı enflasyon ve büyüme verilerinin kesinleşmesiyle birlikte iki yıl arasındaki emekli maaşı farkı da netleşecek.
Bu nedenle emeklilik dilekçesinin verilmesinden önce hem başvuru tarihi hem de aylık hesaplaması birlikte değerlendirilmeli.