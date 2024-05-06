Emekli maaşına ne kadar zam yapılacak?
Enflasyon verileri açıklandıkça emeklilerin de gözü yapılacak zam oranına çevrildi. Temmuzda 6 aylık enflasyon oranına göre emekli maaşlarında da artış yapılacak. Peki 4 aylık enflasyon verisine göre emekli maaş zammı tablosu ne şekilde olacak?
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı maaşlara yapılacak zam oranında. Emekliler bununla ilgili her haberi merakla beklerken 4 aylık enflasyonun belli olmasıyla maaşlara temmuzda yapılacak zam oranı da ortaya çıkmaya başladı. Peki, 2024 Temmuz'da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan nisan ayı enflasyon verileriyle birlikte, memur ve emeklilerinin zam oranını belirlemede etkili 4 aylık enflasyon farkı da belli oldu.
Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayı için yüzde 6,70, şubat ayı için yüzde 4,53, mart ayı için 3,16 ve nisan ayı için 3,18 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.
Böylece nisan ayı itibarıyla 4 aylık enflasyon farkı toplamı yüzde 18,70 olarak belirlendi. Net rakamlar ise Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin enflasyon verisiyle belli olacak.