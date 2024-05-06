Emekli maaşına ne kadar zam yapılacak? Enflasyon verileri açıklandıkça emeklilerin de gözü yapılacak zam oranına çevrildi. Temmuzda 6 aylık enflasyon oranına göre emekli maaşlarında da artış yapılacak. Peki 4 aylık enflasyon verisine göre emekli maaş zammı tablosu ne şekilde olacak?

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı maaşlara yapılacak zam oranında. Emekliler bununla ilgili her haberi merakla beklerken 4 aylık enflasyonun belli olmasıyla maaşlara temmuzda yapılacak zam oranı da ortaya çıkmaya başladı. Peki, 2024 Temmuz'da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 1 | 9

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan nisan ayı enflasyon verileriyle birlikte, memur ve emeklilerinin zam oranını belirlemede etkili 4 aylık enflasyon farkı da belli oldu. 2 | 9

Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayı için yüzde 6,70, şubat ayı için yüzde 4,53, mart ayı için 3,16 ve nisan ayı için 3,18 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. 3 | 9