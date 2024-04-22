Emekli maaşına ne kadar zam yapılacak? Masadaki formüller neler? Mayıs ayında yükselmesi ve en tepe noktaya çıkması beklenen enflasyon için TCMB’nin tahmini yüzde 73 civarında. Buradan yola çıkarak hesaplandığında 6 aylık enflasyonun yüzde 24'ü bulması bekleniyor. Bu durumda taban maaşın da 13-14 bin bandına çıkması söz konusu olabilir.

Ocak ayında emekliye yapılan zam oranı SGK, Bağ-Kur ve memur emeklisine yüzde 49,25 oldu. Bu dönemde en düşük emekli aylığı da 7.500 TL'den 10 bin TL'ye yükseldi. Milyonlarca emekli, maaşına ara zam olup olmayacağını merak ediyordu. Kötü haberi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan verdi. Işıkhan, asgari ücret ve emeklilere ara zammın gündemde olmadığını söyledi. 1 | 9

Bakan Işıkhan, "Asgari ücrette bir ara zam beklentisi olmalı mı?" sorusu üzerine, "Hayır, öyle bir konu gündemimizde yok. Başta nasıl bir karar aldıysak şu an süreç bu şekilde devam edecek. Temmuz ayında enflasyondan ya da sözleşmeden kaynaklanan farklar emekli aylıklarına yansıtılacak" dedi. 2 | 9

6 aylık enflasyon farkına göre belirlenen SGK ve Bağ-Kur emekli maaşları Temmuz ayında zamlanacak. Hali hazırda 10 bin lira olan en düşük emekli maaşının yeni zam ile beraber ne kadar olacağı ve Temmuz ayından önce bir zam gelip gelmeyeceği merak ediliyor. 3 | 9