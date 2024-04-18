Emekli maaşına temmuz zammı, Bakan Işıkhan'dan son açıklama: En düşük emekli maaşı için 3 formül Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'ın emekli maaşlarıyla ilgili açıklamasının ardından zam gündemiyle ilgili araştırmalar hızlandı. Işıkhan, emekli maaşlarına ara zam olup olmayacağına yanıt verdi. Emekli maaşları temmuzda yeniden değerlendirilecek ve en düşük emekli aylığıyla ilgili 3 formül öne çıktı. Peki, asgari ücret ve emekli maaşına ara zam yapılacak mı?

Ocak ayında emekliye zam oranı SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi olmak üzere yüzde 49,25 olarak belirlendi. Bu dönemde en düşük emekli aylığı da 7.500 TL'den 10 bin TL'ye yükseldi. Milyonlarca emekli, ara zam olup olmayacağını beklerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret ve emeklilere ara zammın gündemde olmadığını ifade etti. 1 | 7

Vedat Işıkhan, "Asgari ücrette bir ara zam beklentisi olmalı mı?" sorusu üzerine, "Hayır, öyle bir konu gündemimizde yok. Başta nasıl bir karar aldıysak şu an süreç bu şekilde devam edecek. Temmuz ayında enflasyondan ya da sözleşmeden kaynaklanan farklar emekli aylıklarına yansıtılacak" değerlendirmesinde bulundu. 2 | 7

6 aylık enflasyon farkına göre belirlenen SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları Temmuz ayında zamlanacak. Hali hazırda 10 bin lira olan en düşük emekli maaşının yeni zam ile beraber ne kadar olacağı ve Temmuz ayından önce bir zam gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Sabah'ın haberine göre, temmuz ayı ile birlikte yeniden ele alınacak emekli maaşlarıyla ilgili farklı artış formülleri de gündeme geliyor. 3 | 7