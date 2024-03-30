Emekli maaşına yeni zam var mı? Cevdet Yılmaz'dan son açıklama, tarih işaret edildi Milyonlar, emekli maaşına zam gündemini takip ediyor. Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı emeklisi, ocak ve temmuz ayı olmak üzere yılda 2 defa aylık zammı alıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı canlı yayında emeklilerin zam taleplerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Temmuz'da yeni bir değerlendirme olacaktır mutlaka" dedi. Peki, emekli maaş zammı yapılacak mı?

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaş zammı memur emeklisinin zammıyla eşitlendi. Böylece Tüm emekliler (4a, 4b, 4c) yüzde 49,25 zamlı maaşlarını aldı. Bayram ikramiyeleri ise yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükseltildi. Son olarak kamu ve özel bankalar emekli promosyon tutarlarını güncelledi. Emeklilerin zam talepleriyle ilgili son açıklama Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi. Peki, emekli maaşına zam yapılacak mı? 1 | 6

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı. İş gücü ödemelerinin milli gelirden aldığı payın 2022'de pandemi ve diğer etkiler nedeniyle yüzde 23,6'ya kadar gerilediğini hatırlatan Yılmaz, 2023'te ciddi bir toparlanmayla bu oranın yüzde 29,1'e çıktığını, böylece pandemi öncesine yakın bir seviyeye geldiğini ve önümüzdeki süreçlerde bunun daha da iyi bir noktaya ulaşacağına inandığını dile getirdi. 2 | 6

Yılmaz, emekli sayısının 16 milyonu aştığının altını çizerek, şöyle konuştu: "Her zaman emeklimizin yanında olduk, elimizden gelen tüm imkanları kullandık. Geçenlerde yaptığımız düzenlemelerle, kanuni artış oranlarına ilave yaptığımız düzenlemeler, 300 milyar lira civarında bir tutar oluşturdu. Sayı fazla olunca yaptığınız düzenlemelerin etkisi de daha yüksek oluyor. Bayram ikramiyesi, yılbaşında 6 aylık oranın SGK'lılar için de yüzde 50'ye çekilmesi, asgari emeklilik uygulaması gibi hususlarla 300 milyar lira civarında bir kaynağı tahsis ettik. 3 | 6