Emekli maaşında 'prim adaletsizliği' tartışması: Yeni düzenleme masaya geliyor
En düşük emekli aylığına yönelik artışların, yüksek prim ödeyenlerle düşük primliler arasındaki maaş farkını kapatması tartışmaları büyüttü. AK Parti ve hükûmet, sosyal güvenlik sisteminin yeniden ele alınması için çalışma başlattı. Emekli maaşlarındaki dengesizliği giderecek yeni düzenlemelerin temmuz ayında gündeme gelmesi planlanıyor. İşte detaylar...
En düşük emekli aylığına yönelik artışları kapsayan düzenlemeler, yüksek prim ödeyen emeklilerle daha düşük prim ödeyenlerin aldığı maaşlar arasındaki farkın daralmasına yol açtı. Ortaya çıkan durum, sosyal güvenlik sistemine yönelik eleştirilerin artmasına neden oldu.
AK Parti’de bir süredir sosyal güvenlik sisteminin bütün yönleriyle yeniden ele alınmasına ilişkin değerlendirmeler yapılıyor. Tartışmalı alanlarda yeni adımlar atılmasını öngören başlıklar, parti ve hükûmet gündeminde yer almaya başladı.
Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, bu kapsamda hem ilgili bakanlıklar hem de AK Parti yönetimi bünyesinde mevcut sistemin nasıl revize edilebileceğine dair analizler yürütülüyor. AK Parti Genel Merkezi’nde faaliyet gösteren strateji kurulunda da emekli maaşlarına ilişkin değerlendirmeler yapılarak, sistemin yeniden yapılandırılmasına dair görüşler dile getirildi.
"En düşük" maaş alanların sayısı arttı
Hükûmetin 2019 yılından bu yana en düşük emekli aylığına yönelik yaptığı iyileştirmelerin, yüksek prim ödeyen emekliler açısından adaletsizlik oluşturduğu yönünde değerlendirmeler yapılıyor. Her zam döneminin ardından en düşük emekli aylığı alanların sayısında artış yaşandığına dikkat çekiliyor. Son olarak en düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesiyle bu gruptaki emekli sayısı 5 milyona ulaştı. Bu sayı, 2025 Temmuz döneminde 3,7 milyon olarak açıklanmıştı.
Prim adaletsizliğine düzenleme gelecek
Ödedikleri prim miktarı daha yüksek olmasına rağmen düşük prim ödeyenlerle aynı maaşı alan emeklilerin sayısının artması üzerine, hükûmet yeni formüller üzerinde çalışmaya başladı. Edinilen bilgilere göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde emeklilik sistemi ve maaşlara ilişkin bir komisyon kuruldu.
Söz konusu komisyonun, sistemde yapılabilecek revizyonlar ile emekli maaşları arasındaki dengesizliği gidermeye yönelik düzenlemeler üzerinde çalışma yürütmesi bekleniyor.
AK Parti kurmayları, “Biz geldiğimizde en düşük emekli aylığı asgari ücretin 1,5 katıydı. Bu denge bozuldu. Şu anda hem partinin hem de hükûmetin birinci önceliği emekli maaşları. Emeklilerin şartlarının iyileştirilmesi gerektiği üzerinde değerlendirmeler yapılıyor. Nasıl bir formül bulunur, etki analizi yapılıyor. Emekliler arasında yüksek prim ödemesine rağmen aylıklarının giderek en düşük emekli aylığına yaklaştığına dair haklı serzenişler var. Yüksek prim ödeyenlerle daha düşük prim ödeyenlerin aldığı arasındaki makas giderek kapanıyor. Bu durum daha fazla sürdürülemez” ifadelerini kullandı.
Mustafa Elitaş: Yeni adımlar gündeme gelebilir
AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş da en düşük emekli maaşının yeterli seviyede olmadığını belirterek, yapılan artışların enflasyon dengesi gözetilerek hayata geçirildiğini hatırlattı.
Elitaş, “En düşük emekli maaşının yeterli olduğunu söylemek mümkün değil. Vatandaşlarımız haklı. 20 bin liralık emekli maaşı ile geçinmek zor. Önemli olan yapılan artışların kalıcı olmasıdır. Devletin geliri artmadan, sürdürülebilir refah artışı sağlanamaz” dedi. Elitaş, temmuz ayında emeklilere yönelik yeni düzenlemelerin gündeme gelebileceğini de ifade etti.