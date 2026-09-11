Emekli maaşınız neden arkadaşınızdan düşük? ABO'ya dikkat!

SGK'nın açıkladığı hesaplama yöntemine göre 2000 ile Ekim 2008 arasındaki yaşlılık aylığı hesabında toplam prim ödeme günlerinin ilk 3.600 gününün her 360 günü için yüzde 3,5, sonraki 5.400 günün her 360 günü için yüzde 2, daha sonraki her 360 gün için ise yüzde 1,5 oranı uygulanıyor.