Emekli maaşlarına ara zam gelecek mi? Asgari ücrete ara zam yapılmayacağı Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklandı ancak kulisler ve tartışmalar bitmedi. Kulis bilgilerine göre hükümetin en düşük emekliye 3 bin TL veya 4 bin TL seyyanen zam vermeyi planladığı ifade edildi.

Cumhuriyet'e konuşan SGK Başuzmanı İsa Karakaş bu konuda önemli kulis bilgileri aktardı. Karakaş'ın aktardığı kulis bilgisine göre, hükümetin en düşük emekli maaşına seyyanen zam planı var. 1 | 9

Karakaş'ın söylediğine göre asgari ücretin de açlık sınırının altında olması, yasaya ve anayayaya aykırı. Hükümet çevresinden düşük maaş alan emeklilere seyyanen zam yapılması yönünde baskı olduğunu söyleyen Karakaş, kulis bilgilerine göre hükümetin 3 bin TL veya 4 bin TL seyyanen zam vermeyi planladığını ifade etti. 2 | 9

Asgari ücretin enflasyona karşı eriyen alım gücünü korumak ve sosyal adaleti sağlamak için temmuz ayında mutlaka güncellenmesi gerektiğini vurgulayan Karakaş şunları kaydetti: "Asgari ücreti istediğiniz zaman artırabilirsiniz. Bunun için yasa çıkarmaya gerek yok. Yasal engel yok. Mesela 2001 yıllarının başında asgari ücreti 4 kez artırmışız. 1 yılda 4 kez, ondan sonra üç kez de artırmışız. 3 | 9