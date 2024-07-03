Emekli maaşlarına zam netleşti 2024! Ne kadar emekli maaşı alırım? İşte kök maaş hesaplaması SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri ve memurların maaş zammı için beklediği haziran ayı enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklandı. 6 aylık enflasyon verisiyle temmuz maaş zamları belirlendi. Emeklilerin kök maaşına yansıyacak zam oranı da netleşti. Peki, SSK, Bağ-Kur emeklilerinin kök maaşı nasıl hesaplanır? Kök maaşı 10 bin, 15 bin, 20 bin olanlar ne kadar zamlı maaş alacak?

Temmuz 2024 emekli ve memur zammı için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Haziran ayı enflasyonun TÜİK tarafından açıklanmasıyla beraber SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve memur maaşları yeniden hesaplandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre aylık enflasyon 1,64 olurken, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu. 6 aylık enflasyon rakamı da yüzde 24,73 olarak hesaplandı. Enflasyon ocak ayında yüzde 6,7, şubatta yüzde 4, 53, mart ayında yüzde 3,16, nisan ayında yüzde 3,18 ve mayıs ayında yüzde 3,37 olarak şekillendi. 1 | 7

EMEKLİ ZAMMI 2024: Kök maaşa göre zam hesabı Bu çerçevede SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık dönem için yüzde 24,73 oranında zam almaya hak kazandı. İHA'nın hesaplamasına göre,10 bin lira olan emekliler 12 bin 473 lira, kök maaşı 15 bin olan emekliler 18 bin 709 lira, kök maaşı 20 bin olan emekliler 24 bin 946, kök maaşı 25 bin olan emekliler ise 31 bin 182 lira zam alacak. 2 | 7

Kök maaştaki tehlike Zamlar kök maaşı 10 bin TL ve üzerinde olan emekliler için geçerli olacak.

Emeklilerin maaş zamları kök maaş üzerinden uygulanıyor. Ocak 2024'ten bu yana en düşük emekli maaşı 10 bin lira olarak belirlense de kök maaşı bu seviyenin altında olanlar zamlardan yararlanamayabilir. 3 | 7