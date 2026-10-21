Emekli maaşlarının geleceği mercek altında: Kesinti ve yaş artışı gündemde

Emekli aylığı tek başına yeterli olacak mı?

Araştırma, gelecekte kamu emeklilik maaşlarının özel tasarruf ve yatırım planlarıyla daha fazla desteklenmesi gerektiğine işaret ediyor. Uzmanlar, çalışanların otomatik olarak ek emeklilik planlarına dahil edilmesini ve işveren katkılarının yaygınlaştırılmasını öneriyor.

Reformların gecikmesi halinde ise vergi artışları, daha uzun çalışma süreleri veya emekli aylıklarında kesinti gibi seçenekler gündeme gelebilir.