Emekli maaşlarının geleceği mercek altında: Kesinti ve yaş artışı gündemde
Emekli maaşlarının geleceğine ilişkin küresel araştırma, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ülkelerde sosyal güvenlik sistemlerinin karşı karşıya olduğu riskleri ortaya koydu. Uzmanlar, gerekli reformların gecikmesi halinde bazı ülkelerde emekli aylıklarının düşürülebileceği uyarısında bulunurken emeklilik yaşının yükseltilmesi ve yeni tasarruf modelleri de gündeme geldi. Peki, Türkiye'nin emeklilik sistemindeki sorunlar neler, milyonlarca emekli ve çalışanı nasıl bir gelecek bekliyor?
Emeklilikte bugün alınan maaş kadar bu gelirin gelecekte ne kadar güvence altında olduğu da önem taşıyor. Marsh CFA Enstitüsü'nün 2026 Küresel Emeklilik Endeksi, dünya nüfusunun yüzde 66'sını kapsayan 55 emeklilik sistemini gelir yeterliliği, sürdürülebilirlik ve güvenilirlik açısından değerlendirdi.
Araştırmada Avrupa'nın en güçlü emeklilik sistemleri belirlenirken Türkiye'nin listedeki konumu ve bazı büyük ekonomilerin karşı karşıya olduğu finansman sorunları dikkat çekti.
İşte dünyanın en iyi emeklilik sistemleri ve emekli maaşlarını bekleyen riskler...
Dünyanın en iyi emeklilik sistemi hangi ülkede?
Hollanda, 100 üzerinden 85,8 puanla dünyanın en iyi emeklilik sistemine sahip ülkesi seçildi. Ülke, güçlü devlet emekliliği, yaygın işyeri emeklilik planları ve büyük yatırım fonları sayesinde üst üste dördüncü kez zirveye yerleşti.
Zirveyi üç Avrupa ülkesi paylaştı
Hollanda'yı 84,1 puanla Danimarka ve 84 puanla İzlanda takip etti. İsveç, Finlandiya ve Norveç de Avrupa'nın en güçlü emeklilik sistemleri arasında yer aldı. Küresel ölçekte Singapur, İsrail ve Avustralya da en yüksek notu alan ülkeler arasına girdi.
Türkiye Avrupa'da kaçıncı sırada?
Türkiye, araştırmaya dahil edilen 19 Avrupa ülkesi arasında genel sıralamada sonuncu oldu. Emeklilik gelirlerinin yeterliliği ve finansmanına ilişkin değerlendirmelerde en düşük puanı alan Türkiye, sürdürülebilirlik açısından da son sıralarda yer aldı.
Emekli maaşları neden risk altında?
Artan yaşam süresi ve düşen doğum oranları, çalışan nüfusa kıyasla emekli sayısının büyümesine yol açıyor. Özellikle çalışanların ödediği primlerle mevcut emeklilerin maaşlarının karşılandığı sistemlerde bu değişim, uzun vadeli finansmanı zorlaştırıyor.
Emeklilik yaşı daha da yükselebilir mi?
Raporda, emeklilik sistemlerini güçlendirmek için daha uzun süre çalışmanın teşvik edilmesi ve emeklilik yaşının artan yaşam beklentisine göre düzenlenmesi önerildi.
Almanya Merkez Bankası Başkanı Joachim Nagel de emeklilik yaşının 2031 sonrasında yaşam beklentisine bağlanmasının yararlı olabileceğini belirtti.
Emekli aylığı tek başına yeterli olacak mı?
Araştırma, gelecekte kamu emeklilik maaşlarının özel tasarruf ve yatırım planlarıyla daha fazla desteklenmesi gerektiğine işaret ediyor. Uzmanlar, çalışanların otomatik olarak ek emeklilik planlarına dahil edilmesini ve işveren katkılarının yaygınlaştırılmasını öneriyor.
Reformların gecikmesi halinde ise vergi artışları, daha uzun çalışma süreleri veya emekli aylıklarında kesinti gibi seçenekler gündeme gelebilir.
Gelecekte emekli maaşları düşebilir mi?
Uzmanlara göre gerekli reformların yapılmaması, bazı ülkeleri emekli maaşlarının azaltılması dahil zor kararlarla karşı karşıya bırakabilir.
Özellikle İspanya, İtalya ve Avusturya, emeklilik sistemlerinin uzun vadeli finansmanında kırılganlığı yüksek Avrupa ülkeleri arasında gösteriliyor.
Avrupa'nın büyük ekonomilerinde emeklilik alarmı
Yüksek emeklilik gelirleri, sistemlerin gelecekte de aynı ödemeleri sürdürebileceği anlamına gelmiyor. İspanya, gelir yeterliliğinde 83 puan alırken sürdürülebilirlikte 33 puanda kaldı. Fransa'nın ise yeterlilik puanı 85, sürdürülebilirlik puanı 49,3 oldu.