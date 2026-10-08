Emekli, memur ve asgari ücrete yeni zam hesabı! İşte 2027 Ocak ayında beklenen maaşlar
2026 yılının son üç aylık enflasyon verileri henüz açıklanmadan emekli ve memur maaşlarına yapılacak ocak zammına ilişkin ilk hesaplamalar ortaya çıktı. Üç aylık enflasyon yüzde 5,57 olurken, yıl sonu tahminlerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 9-10, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 7-8 oranında enflasyon farkı oluşabileceği hesaplanıyor. En düşük memur maaşı için 75 bin TL, en düşük emekli maaşı için ise 26-27 bin TL seviyeleri gündemde.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) eylül ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte milyonlarca emekli ve memurun ocak ayında alacağı zam için ilk rakamlar netleşmeye başladı.
Asgari ücrette ise yeni yıl öncesinde yapılacak artışa ilişkin farklı senaryolar değerlendiriliyor.
Yılın son üç ayında gerçekleşecek enflasyon, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını belirleyecek.
Memurlar ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme zammına eklenecek enflasyon farkı hesaplanacak.
TÜİK'in açıkladığı verilere göre, eylül ayında tüketici fiyatları yüzde 1,84 arttı.
Temmuz ve ağustos aylarının ardından eylül verisinin de eklenmesiyle üç aylık kümülatif enflasyon yüzde 5,57 olarak hesaplandı.
Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklileri açısından şimdiden oluşan zam oranını gösteriyor.
Ancak ocak ayında uygulanacak kesin artış için ekim, kasım ve aralık aylarının enflasyon verileri beklenecek.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yılda iki kez, geride kalan altı aylık enflasyon oranında maaş artışı alıyor.
Üç aylık enflasyonun yüzde 5,57'ye ulaşmasının ardından gözler yılın son çeyreğine çevrildi.
Orta Vadeli Program'da (OVP) 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4 olarak belirlendi.
Bu tahmin ve yapılan anketlerde ortaya çıkan beklentiler doğrultusunda, yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 9-10 aralığında gerçekleşebileceği hesaplanıyor.
Söz konusu senaryonun gerçekleşmesi durumunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacağı zam da yüzde 9-10 seviyesinde olacak.
Memurlar ve memur emeklileri için zam hesabı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden farklı yapılıyor.
Toplu sözleşmeden kaynaklanan artışa, belirlenen dönemde oluşan enflasyon farkı ekleniyor.
Hesaplamaya göre, memurlar ve memur emeklileri temmuz ayında aldıkları yüzde 7'lik zammın üzerindeki enflasyon farkından yararlanacak.
Üç aylık veriler dikkate alındığında enflasyon farkı oluşacağı kesinleşirken, yılın sonuna ilişkin tahminler bu farkın yüzde 7-8 aralığında olabileceğine işaret ediyor.
Böylece memur ve memur emeklilerinin ocak ayındaki maaş artışı, toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 5'lik zam ve oluşacak enflasyon farkıyla birlikte belirlenecek.
Yıl sonu enflasyon tahminlerine göre hazırlanan hesaplamalarda, yeni maaşlara ilişkin ilk rakamlar da ortaya çıktı.
En düşük memur maaşı: 75-76 bin TL
En düşük memur emeklisi maaşı: 33-34 bin TL
En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı: 26-27 bin TL
Yüzde 8'lik artış hesabına göre en düşük memur maaşının 75 bin 849 TL'ye, en düşük memur emeklisi maaşının ise 34 bin 52 TL'ye ulaşabileceği belirtiliyor.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine uygulanan taban maaşın ise 26-27 bin TL aralığına çıkabileceği öngörülüyor.
Ancak en düşük emekli aylığındaki artışın uygulanabilmesi için yasal düzenleme yapılması gerekecek.
Emekli ve memur maaşlarının yanı sıra milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret artışı için de ilk hesaplamalar yapılıyor.
Yeni yılda asgari ücrete yüzde 25-30 aralığında zam yapılabileceği değerlendiriliyor.
Mevcut net asgari ücretin 28.075,50 TL olduğu hesaplamada iki farklı senaryo öne çıkıyor.
Yüzde 25'lik zam senaryosunda net asgari ücret 35.095 TL'ye, brüt asgari ücret ise 41.287,50 TL'ye çıkacak.
Yüzde 30'luk artış gerçekleşirse net asgari ücret yaklaşık 36.500 TL, brüt asgari ücret ise 42.939 TL olacak.
Emekli ve memur maaşlarına yapılacak ocak zammının kesinleşmesi için 2026 yılının ikinci altı aylık enflasyonunun tamamlanması gerekiyor.
Ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin verilerin açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin altı aylık zam oranı ile memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı netleşecek.