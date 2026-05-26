Emekli olmak isteyenler dikkat! 2026 mı avantajlı, 2027 mi? Maaş hesabında kritik detay ortaya çıktı
Emeklilik planı yapan milyonlarca çalışan için yeni maaş hesabı gündemde. Enflasyon ve büyüme tahminlerine göre 2026 yılında emekli olacakların, 2027’ye göre daha avantajlı maaş alma ihtimali öne çıktı. Uzmanlar, başvuru tarihinin emekli aylığında belirleyici olduğuna dikkat çekiyor.
Türkiye’de emeklilik hazırlığı yapan çalışanların en çok merak ettiği konuların başında “Hangi yıl emekli olmak daha avantajlı?” sorusu geliyor. Özellikle son dönemde açıklanan enflasyon beklentileri ve maaş güncelleme katsayılarına ilişkin hesaplamalar, 2026 yılında emekli olmanın daha yüksek maaş avantajı sağlayabileceğine işaret etti.
Uzmanlara göre emekli maaşında yalnızca prim günü ve çalışma süresi değil, emeklilik dilekçesinin verildiği tarih de büyük önem taşıyor.
Emekli aylıkları hesaplanırken geçmiş yıllara ait güncelleme katsayıları ve yıllık zam oranları dikkate alınıyor. Bu nedenle dilekçenin hangi yıl verildiği, bağlanacak maaş üzerinde doğrudan etkili oluyor.
Özellikle 2024 ve 2025 yıllarında emekli olanlar arasında maaş farklarının dikkat çektiği belirtilirken, şimdi gözler 2026 ve 2027 dönemine çevrildi.
2026 yılında emekli olacakların maaş hesaplamasında; 2025 yılı güncelleme katsayısı, 2026 yılı zam oranları, enflasyon farkları
dikkate alınacak.
Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminleri ve piyasa beklentileri doğrultusunda 2026 yılında bağlanacak maaşların daha yüksek seviyede oluşabileceği ifade ediliyor.
2027 yılında emekli olacak kişiler için ise maaş hesaplamasında farklı güncelleme katsayıları devreye girecek.
2026 yılı enflasyonunun tamamı ve büyümenin yüzde 30’u dikkate alınacak. Ancak mevcut tahminler, 2027’de emekli olacakların maaş avantajının 2026’ya göre daha sınırlı kalabileceğini gösteriyor.
Uzmanlar, farkın çok büyük olmayabileceğini ancak mevcut projeksiyonlarda 2026’nın öne çıktığını belirtiyor
Türkiye’de emekli aylığı hesaplamasında; prim ödeme gün sayısı, prime esas kazanç, çalışma süresi, güncelleme katsayısı, enflasyon oranları temel kriterler arasında yer alıyor.
Ayrıca büyüme oranlarının belirli bölümü de maaş hesaplamasına yansıtılıyor. Bu nedenle enflasyon ve büyüme verilerindeki değişim, emekli maaşlarını doğrudan etkiliyor.
Sosyal güvenlik uzmanları, emeklilik planlamasının son ana bırakılmaması gerektiğini belirtiyor.
Özellikle yüksek enflasyon dönemlerinde birkaç aylık farkın bile bağlanacak maaş üzerinde etkili olabileceği ifade ediliyor.
Emeklilik dilekçesi vermeden önce güncel katsayıların, zam oranlarının ve enflasyon beklentilerinin dikkatle takip edilmesi öneriliyor.