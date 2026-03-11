Emekli olup çalışmaya devam edenler dikkat! Patronunuz bunu yapmazsa aylığınız kesilebilir
Emekli olup çalışmaya devam eden milyonlarca kişi için kritik uyarı geldi. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, işe giriş bildirgesinde işaretlenmesi gereken seçeneği işaretlenmemesi halinde emekli aylığının yatmayacağını ifade etti. Uzmanlar, çalışan emeklilerin bu detayı mutlaka kontrol etmesi gerektiğini belirtiyor. İşte emekli olup çalışmaya devam edenlerin aylık kesintisine uğramaması için yapması gerekenler...
Kritik detay: SGDP seçeneği
İsa Karakaş’ın Türkiye Gazetesi'ndeki köşe yazısına göre, emekli olduktan sonra özel sektörde çalışmaya devam etmek isteyenler için Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) sistemi uygulanıyor.
2008 yılı Ekim ayından önce sigortalı olan kişiler, SGDP kapsamında çalıştıkları sürece emekli aylıklarını almaya devam edebiliyor.
Ancak burada kritik nokta işverenin SGK’ya yaptığı bildirimin doğru şekilde düzenlenmesi. İşe giriş bildirgesinde “SGDP” seçeneğinin işaretlenmesi gerekiyor. Bu seçenek işaretlendiğinde emekli çalışan hem emekli aylığını almaya devam ediyor hem de çalıştığı iş yerinden maaş alabiliyor.
Eğer bu tercih yapılmaz ve normal sigortalı çalışan gibi bildirim yapılırsa emekli aylığının kesilmesi söz konusu olabilir.
Emeklilerden daha az prim kesiliyor
SGDP kapsamında çalışan emekliler, normal çalışanlara göre daha düşük prim kesintisiyle çalışıyor.
Özel sektörde çalışan emekli olmayan kişilerden işsizlik sigortası ve SGK primi olarak yaklaşık yüzde 15 oranında kesinti yapılırken, emekli çalışanlardan kesilen SGDP primi bunun yaklaşık yarısı düzeyinde oluyor.
Örneğin brüt 60 bin TL maaşla işe başlayan bir emeklinin maaşından yaklaşık 4 bin 500 TL SGDP primi kesiliyor. Aynı kişi emekli olmasaydı kesinti yaklaşık 9 bin TL olacaktı.
SGDP’li çalışmada işveren de çalışan için ayrıca yüzde 24,75 oranında prim ödemekle yükümlü oluyor. Bu sistemde çalışan emekliler, iş kazası veya meslek hastalığı durumunda SGK’nın sunduğu yardımlardan da yararlanabiliyor.
Kamuda çalışan emekliler için farklı kural
Kamu sektöründe çalışmak isteyen emekliler için ise farklı bir uygulama bulunuyor.
Genel bütçeli kurumlar, belediyeler, KİT’ler veya sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan kuruluşlarda görev alan emeklilerin emekli aylıkları kesiliyor.
Bu kişiler hem emekli maaşı hem de kamu maaşını aynı anda alamıyor. Kamuya giren emekliler tüm sigorta kollarına tabi tutuluyor ve SGDP uygulaması dışında kalıyor.
Uzmanlara göre emekli olduktan sonra yeniden çalışmayı planlayanların, özellikle özel sektörde işe giriş bildirgesinde SGDP seçeneğinin işaretlenip işaretlenmediğini mutlaka kontrol etmesi gerekiyor. Aksi halde emekli aylığının kesilmesi gibi beklenmedik bir durumla karşılaşılabiliyor.