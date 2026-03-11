Emekli olup çalışmaya devam edenler dikkat! Patronunuz bunu yapmazsa aylığınız kesilebilir

Ancak burada kritik nokta işverenin SGK’ya yaptığı bildirimin doğru şekilde düzenlenmesi. İşe giriş bildirgesinde “SGDP” seçeneğinin işaretlenmesi gerekiyor. Bu seçenek işaretlendiğinde emekli çalışan hem emekli aylığını almaya devam ediyor hem de çalıştığı iş yerinden maaş alabiliyor.