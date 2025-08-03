Temmuz ayında yapılan emekli maaşı zamlarının ardından bankalar arasındaki promosyon rekabeti yeniden alevlendi. Emekli aylığını farklı bir bankaya taşımayı düşünen veya yeni emekli olan vatandaşlar, en cazip teklifleri sunan finans kuruluşlarını mercek altına aldı. Bazı bankalar ek koşullarla birlikte promosyon ödemelerini 27 bin TL seviyesine kadar çıkarmış durumda. 1 | 10

Emekli maaşını belirli bir süre bankada tutma taahhüdü veren emeklilere sunulan promosyonlar, bankadan bankaya farklılık gösteriyor. İşte 2025 Ağustos ayı itibarıyla öne çıkan bankaların güncel teklifleri: 2 | 10

DENİZBANK 12.000 TL ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren MobilDeniz, Kredili Mevduat Hesabı, Otomatik Fatura Talimatı ve Kredi Kartı ürünü sahibi emeklilere maaş tutarına göre 8.000 TL ye varan ek promosyon ve kredi kartı harcamasına 7.000 TL iade fırsatı sunuluyor. Promosyon ödemesi şu şekilde: • 0 TL - 9.999 TL maaş alanlar 5.000 TL standart promosyon, 1.000 TL MobilDeniz, 1.000 TL KMH, 2.000 TL kredi kartı, 1.000 TL fatura ve 7.000 TL harcama iadesiyle toplam 17.000 TL, • 10.000 TL - 14.999 TL maaş alanlar 8.000 TL standart promosyon, 1.000 TL MobilDeniz, 1.000 TL KMH, 2.000 TL kredi kartı, 2.000 TL fatura ve 7.000 TL harcama iadesiyle toplam 21.000 TL, • 15.000 TL - 19.999 TL maaş alanlar 10.000 TL standart promosyon, 1.000 TL MobilDeniz, 1.000 TL KMH, 2.000 TL kredi kartı, 3.000 TL fatura ve 7.000 TL harcama iadesiyle toplam 24.000 TL, • 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar 12.000 TL standart promosyon, 1.000 TL MobilDeniz, 1.000 TL KMH, 2.000 TL kredi kartı, 4.000 TL fatura ve 7.000 TL harcama iadesiyle toplam 27.000 TL alabilecek. 3 | 10

GARANTİ BBVA 25 Temmuz - 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA’dan almayı taahhüt eden emekli müşterilere çeşitli promosyon, Bonus/Paracard ile 6 bin TL bonus ve 20 bin TL’ye kadar ücretsiz çekim imkanı tanınıyor. Promosyon ödemesi şu şekilde: • Emekli maaşı 10.000 TL’ye kadar olanlara 6.250 TL,

• 10.000 - 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL,

• 15.000 - 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500TL,

• 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere ise 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmakta. 4 | 10

HALKBANK Üç yıl maaşını bankadan almayı kabul eden SGK emeklilerine 12 bin TL’ye varan promosyon, ölüm aylığı alanlara ise 5 bin TL ödeme yapılıyor. 5 | 10

ING BANK Maaşı ING’ye taşıyanlara 15 bin TL’ye, ek koşullarla 25 bin TL’ye varan nakit promosyon sunuluyor. Promosyon ödemesi şu şekilde: • 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL, • 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL, • 15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TL, • 20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL nakit emekli maaş promosyon ödemesi alınabilecek. 6 | 10

VAKIFBANK 1 Şubat - 31 Ağustos 2025 arasında maaşını taşıyanlara 27 bin TL’ye varan ödeme maaş aralığına göre 5 bin-12 bin TL değişiyor. Promosyon ödemesi şu şekilde: • 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,

• 10.000 TL – 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,

• 15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,

• 20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacak. 7 | 10

YAPI KREDİ Yapı Kredi, 15 Haziran 2025 - 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında SGK Promosyon Taahhüdü veren tüm emekli müşterilerine 27.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanma fırsatı sunuyor. Promosyon ödemesi şu şekilde: • 0 TL - 9.999 TL maaş alanlar 6.250 TL maaş promosyonu, 2.000 TL fatura talimatı, 2.000 TL kredi kartı harcaması ve 2.000 TL dijital aktivite ile toplam 12.250 TL, • 10.000 TL - 14.999 TL maaş alanlar 10.000 TL maaş promosyonu, 3.000 TL fatura talimatı, 3.000 TL kredi kartı harcaması ve 2.000 TL dijital aktivite ile toplam 18.000 TL,

• 15.000 TL - 19.999 TL maaş alanlar 12.500 TL maaş promosyonu, 4.000 TL fatura talimatı, 4.000 TL kredi kartı harcaması ve 2.000 TL dijital aktivite ile toplam 22.500 TL, • 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar 15.000 TL maaş promosyonu, 5.000 TL fatura talimatı, 5.000 TL kredi kartı harcaması ve 2.000 TL dijital aktivite ile toplam 27.000 TL alabilecek. 8 | 10

ZİRAAT BANKASI SGK emekli maaşını bankadan alanlara 12 bin TL’ye kadar promosyon ödemesi imkanı ve üç yıllık peşin promosyon sunuluyor. 9 | 10