Yalnızca promosyonla sınırlı kalmayan bu kampanyalarda ücretsiz EFT ve havale gibi ek fırsatlar da öne çıkıyor. Emekliler de hangi bankanın daha avantajlı fırsat sunduğunu yakından takip ediyor.

Peki, 2 Eylül 2025 itibarıyla bankaların emekli maaş promosyonlarında son durum ne? En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? işte güncel tablo ve detaylar...