Emekli promosyonları güncellendi: İşte en yüksek promosyon veren bankalar | EYLÜL 2025
Emekli maaş promosyonlarında bankalar arasındaki rekabet Eylül ayında da devam ediyor. Bankalar, maaşını taşıyan emeklilere 30 bin TL'ye varan nakit promosyon ve ek avantajlar sunuyor. Ücretsiz EFT, havale, indirimli kredi faizleri ve fatura talimatına puan gibi fırsatlar da dikkat çekiyor. Peki, 2 Eylül 2025 itibarıyla hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte güncel promosyon tablosu ve detaylar…
Emekli maaş promosyonlarında bankalar arasındaki çekişme giderek artıyor. Bankalar, maaş müşterilerine yönelik kampanyalarını sürekli güncelliyor. Promosyon ödemeleri 30 bin TL'ye varmış durumda.
Yalnızca promosyonla sınırlı kalmayan bu kampanyalarda ücretsiz EFT ve havale gibi ek fırsatlar da öne çıkıyor. Emekliler de hangi bankanın daha avantajlı fırsat sunduğunu yakından takip ediyor.
Peki, 2 Eylül 2025 itibarıyla bankaların emekli maaş promosyonlarında son durum ne? En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? işte güncel tablo ve detaylar...
AKBANK
01 Ağustos - 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını Akbank’a taşıyarak promosyon başvurusunda bulunan ve 3 yıl boyunca maaşını Akbank’tan almayı taahhüt eden emekliler için:
0 – 9.999 TL (9.999 TL hariç) arasında maaşı olanlara 6.250 TL,
10.000 – 14.999 TL (14.999 TL hariç) arasında maaşı olanlara 10.000 TL,
15.000 – 19.999 TL (19.999 TL hariç) arasında maaşı olanlara 12.500 TL,
20.000 TL ve üzeri maaşı olanlara 15.000 TL promosyon ödemesi yapılacaktır.
Buna ek olarak, kampanya dönemi içerisinde Akbank Vadesiz hesabından veya Axess/Wings kredi kartlarından verilecek ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 500 TL, toplamda 2.500 TL nakit ödül kazanılabilecek ve toplam ödül tutarı 17.500 TL’ye ulaşabilecektir.
İŞ BANKASI
1-30 Eylül 2025 tarihleri arasında ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden, emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan veya hâlihazırda emekli maaşını İş Bankası'ndan alan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) için geçerli kampanya kapsamında; iki yeni fatura talimatı verilmesi ve aylık 2.000 TL ve üzeri harcama yapılan yeni kredi kartı alınması koşulları sağlandığında:
0 - 9.999 TL (9.999 TL hariç) arasında maaşı olanlara 15.250 TL,
10.000 - 14.999 TL (14.999 TL hariç) arasında maaşı olanlara 19.000 TL,
15.000 - 19.999 TL (19.999 TL hariç) arasında maaşı olanlara 21.500 TL,
20.000 TL ve üzeri maaşı olanlara 24.000 TL promosyon ödemesi yapılacaktır.
GARANTİ
1 - 30 Eylül 2025 tarihleri arasında geçerli kampanya kapsamında, emekli maaşını Garanti BBVA’dan alan veya maaşını taşıyarak 3 yıl süreyle Garanti BBVA’dan almayı taahhüt eden emeklilere 25.000 TL’ye varan promosyon ve ödül ödemesi yapılacaktır.
VAKIFBANK
Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.500 TL'ye, 10 ayda 15.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı.
Kampanyadan 1 Şubat 2025-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında SGK Emekli maaşını VakıfBank'a taşıyacak veya yeni emekli olmuş ilk maaş bankası VakıfBank olan SGK emeklilerimiz faydalanabilecektir.
TEB
Emekli maaşını TEB’e taşıyarak 36 ay boyunca bankadan almayı taahhüt eden müşteriler; 12.000 TL’ye varan ana promosyonun yanı sıra, elektrik veya doğalgaz faturası zorunlu olmak üzere verecekleri en az 2 otomatik fatura ödeme talimatıyla 9.000 TL’ye varan ek promosyon kazanarak toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon ödemesinden yararlanabilirler.
ING BANK
SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING'ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 25.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz.
Yeni emekliler ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.
ZİRAAT BANKASI
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığıyla alan veya maaşını taşıyarak 3 yıl süreyle bankadan almayı taahhüt eden emeklilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi yapılmaktadır. Promosyon ödemesi peşin olarak ve 3 yıllık dönem için yapılır.
2022 yılına ait promosyon ödemesi devam eden emekliler, iade işlemi yapmadan başvuruda bulunabilir; yeni promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ait tutar sistemsel olarak mahsup edilir. Birden fazla emekli maaşı alan müşteriler için promosyon tutarı, maaş toplamı üzerinden hesaplanır.
HALKBANK
Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri, 12.000 TL’ye varan peşin promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.
ICB TÜRKİYE
Emekli maaşını ICB Türkiye’den alan veya maaşını bankaya transfer ederek 3 yıl boyunca alma taahhüdü veren tüm SGK emeklileri promosyon ödemesinden faydalanabilir. Maaş transferi yapan emeklilere, ilk maaş ödemesinin bankaya yatmasının ardından promosyon ödemesi yapılır.
Promosyon tutarları şöyle belirlenmiştir:
0 – 9.999 TL (9.999 TL hariç) arasında maaşı olanlara 5.000 TL,
10.000 – 14.999 TL (14.999 TL hariç) arasında maaşı olanlara 8.000 TL,
15.000 – 19.999 TL (19.999 TL hariç) arasında maaşı olanlara 10.000 TL,
20.000 TL ve üzeri maaşı olanlara 12.000 TL promosyon ödemesi yapılacaktır.
DENİZBANK
16 Temmuz - 30 Eylül 2025 tarihleri arasında DenizBank'ta yeni hesap açarak veya mevcut 3 yıllık taahhüdü bu tarihlerde sona eren emekli maaş müşterilerinden, maaşını 3 yıl süreyle bankadan almayı taahhüt edenler için:
0 - 9.999 TL (9.999 TL hariç) arasında maaşı olanlara 17.000 TL,
10.000 - 14.999 TL (14.999 TL hariç) arasında maaşı olanlara 21.000 TL,
15.000 - 19.999 TL (19.999 TL hariç) arasında maaşı olanlara 24.000 TL,
20.000 TL ve üzeri maaşı olanlara 27.000 TL promosyon ödemesi yapılacaktır.
Toplam promosyon tutarları; MobilDeniz kullanımı, KMH, kredi kartı başvurusu, fatura talimatı verilmesi ve kredi kartı harcaması gibi ek ürün kampanyalarından faydalanılması koşuluyla geçerlidir.
YAPI KREDİ
15 Haziran - 30 Eylül 2025 tarihleri arasında SGK promosyon taahhüdü veren tüm emekliler için:
0 - 9.999 TL (9.999 TL hariç) arasında maaşı olanlara 12.250 TL,
10.000 - 14.999 TL (14.999 TL hariç) arasında maaşı olanlara 18.000 TL,
15.000 - 19.999 TL (19.999 TL hariç) arasında maaşı olanlara 22.500 TL,
20.000 TL ve üzeri maaşı olanlara 27.000 TL promosyon ödemesi yapılacaktır.
Bu tutarlar; fatura talimatı, kredi kartı harcaması ve dijital kanalların aktif kullanımı gibi ek koşulların yerine getirilmesi halinde geçerlidir.