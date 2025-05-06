Emekli promosyonları güncellendi: İşte en yüksek promosyon veren bankalar (Mayıs 2025)
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank gibi kamu bankalarından Garanti BBVA, ING Bank, Akbank ve Yapı Kredi'ye özel bankalara emekli promosyonları 2025 yılı Mayıs ayında güncellenerek maaş tutarına göre artış gösterdi. En yüksek promosyon ödemesini almak isteyen emekliler internet üzerinden en çok promosyon ödemesi yapan bankaları araştırıyor. Peki hangi banka, ne kadar promosyon veriyor ve en yüksek promosyon fırsatını hangi banka sunuyor? İşte emekli maaşını taşıyanlara sunulan 27.000 TL'ye kadar varan promosyon fırsatları ve detaylar...
2025 yılı Mayıs ayında emekli banka promosyonları, emekli maaşı almakta olan milyonlarca vatandaşı sevindiren fırsatlar sunuyor.
Mayıs ayı itibarıyla bazı bankalar emekli maaşlarını taşıyan vatandaşlara 27.000 TL'ye kadar nakit promosyon fırsatları sunmaya başladı.
Emekliler, maaş tutarına bağlı olarak bankalardan alacakları promosyonlarla önemli bir gelir elde edebilecekler. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte banka banka emekli promosyonu tutarları...
AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU MAYIS 2025
Akbank, emekli maaşını taşıyanlara 15.000 TL'ye kadar promosyon sunuyor. Ayrıca, kredi kartı ve otomatik fatura ödeme talimatı gibi koşullar ile ek chip-para vererek toplamda 17.500 TL'ye kadar ödeme yapılabiliyor.