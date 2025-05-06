Mayıs ayı itibarıyla bazı bankalar emekli maaşlarını taşıyan vatandaşlara 27.000 TL'ye kadar nakit promosyon fırsatları sunmaya başladı.

Emekliler, maaş tutarına bağlı olarak bankalardan alacakları promosyonlarla önemli bir gelir elde edebilecekler. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte banka banka emekli promosyonu tutarları...

AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU MAYIS 2025

Akbank, emekli maaşını taşıyanlara 15.000 TL'ye kadar promosyon sunuyor. Ayrıca, kredi kartı ve otomatik fatura ödeme talimatı gibi koşullar ile ek chip-para vererek toplamda 17.500 TL'ye kadar ödeme yapılabiliyor.