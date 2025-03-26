Emekli promosyonları yenilendi! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? 27 bin TL'ye varan ödeme...

Bayram ikramiyesi nin 4 bin TL’ye yükseltilmesinin ardından emekli ler, bankaların sunduğu promosyon kampanyalarına yönelmeye başladı. Hem kamu hem de özel bankalar arasında adeta bir promosyon yarışı yaşanırken, en yüksek ödeme teklifi bir kamu bankasından geldi.

Mart ayı içerisinde SGK ile bankalar arasında yeni bir promosyon protokolü imzalanacağına dair beklentiler olsa da, henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Uzmanlara göre bu protokolün güncellenmesi durumunda emekliler, mevcut tekliflerin üzerinde nakit promosyonlar alabilecek.

Halihazırda birçok banka, emekli maaşı tutarına bağlı olarak 8.000 TL ile 12.000 TL arasında değişen promosyon ödemeleri yapıyor. Ancak aralarında bir bankanın 30 Nisan 2025’e kadar geçerli olan kampanyası dikkat çekti. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte detaylar...

VakıfBank

• 12.000 TL’ye kadar nakit promosyon,

• Troy Emekli Kartı ile alışveriş yapanlara, her ay 1.500 TL olmak üzere 10 ay boyunca toplam 15.000 TL’ye kadar nakit iade,

• Toplamda 27.000 TL’ye varan bir ödeme yapılabiliyor.

Promosyon tutarları emekli maaşının seviyesine göre şu şekilde belirlenmiş:

• Aylık maaşı 10.000 TL’nin altında olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,

• 10.000 TL – 15.000 TL arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,

• 15.000 TL – 20.000 TL arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,

• 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakit ödeme yapılacak.