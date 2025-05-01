2025 Mayıs ayında güncellenen emekli promosyon kampanyaları, hem kamu hem de özel bankaların sunduğu yüksek tutarlı teklifler ile dikkat çekiyor. SGK (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) emekli maaşını başka bir bankaya taşımak isteyen vatandaşlar için en cazip promosyon teklifleri belli oldu. 1 | 15

Yeni emekliler, EYT ile emekli olanlar ve banka değişikliği yapmak isteyenler için promosyon fırsatları 12.000 TL ile 27.000 TL arasında değişiyor. Bankaların sunduğu promosyon miktarları, maaş tutarına ve ek kampanyalara göre şekilleniyor. 2 | 15

Emeklilerin banka seçimini yaparken, 3 yıl boyunca aynı bankadan maaş almayı taahhüt etmeleri gerekiyor. Taahhüt süresi dolmadan banka değişikliği yapılabiliyor; ancak alınan promosyonun kullanılmayan kısmı iade ediliyor. Banka banka güncel promosyon miktarları şöyle 3 | 15