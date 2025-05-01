Emekli promosyonlarında rekabet kızıştı: İşte en yüksek promosyon veren bankalar (Mayıs 2025)
Emekli maaşını bankalara taşıyanlar için 2025 Mayıs promosyon kampanyaları güncellendi. Kamu ve özel bankalar, SGK emekli maaşı karşılığında 12 bin TL ile 27 bin TL arasında promosyon ödemesi sunuyor. En yüksek promosyon teklifleri VakıfBank, ING, TEB, DenizBank ve Yapı Kredi gibi bankalardan geldi. Yeni emekliler ve banka değiştirmek isteyenler için güncel emekli aylığı promosyonlarını derledik. Peki en yüksek emekli aylığı promosyonu veren bankalar hangileri? İşte 2025 Mayıs ayında en çok promosyon ödemesi yapan bankalar!
2025 Mayıs ayında güncellenen emekli promosyon kampanyaları, hem kamu hem de özel bankaların sunduğu yüksek tutarlı teklifler ile dikkat çekiyor. SGK (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) emekli maaşını başka bir bankaya taşımak isteyen vatandaşlar için en cazip promosyon teklifleri belli oldu.
Yeni emekliler, EYT ile emekli olanlar ve banka değişikliği yapmak isteyenler için promosyon fırsatları 12.000 TL ile 27.000 TL arasında değişiyor. Bankaların sunduğu promosyon miktarları, maaş tutarına ve ek kampanyalara göre şekilleniyor.
Emeklilerin banka seçimini yaparken, 3 yıl boyunca aynı bankadan maaş almayı taahhüt etmeleri gerekiyor. Taahhüt süresi dolmadan banka değişikliği yapılabiliyor; ancak alınan promosyonun kullanılmayan kısmı iade ediliyor. Banka banka güncel promosyon miktarları şöyle
AKBANK EMEKLİ PROMOSYON 2025
"SGK emekli maaşını taşıyana 17.500 TL’ye varan ödül fırsatı. 15.000 TL nakit promosyon ve 2.500 TL chip-para veriliyor."