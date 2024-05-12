EMEKLİ PROMOSYONU 2024: Emekli maaşına hangi banka ne kadar promosyon veriyor? (Mayıs 2024) BANKA BANKA EMEKLİ PROMOSYONU 2024: Bankalar Mayıs itibarıyla emekli promosyonlarında güncelleme yaptı. Milyonlarca emekli “En fazla promosyonu hangi banka veriyor” sorusuna yanıt alıyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti ve Akbank’ın da bulunduğu pek çok bankanın emekli promosyonlarıyla ilgili son durum şöyle:

ZİRAAT BANKASI SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaşı ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan vatandaşlar 12.000 TL'ye varan emekli promosyon ödemesi imkanından faydalanabilecek. Emekli aylıklarını Ziraat Bankası aracılığı ile alan vatandaşlar emekli promosyon ödemesinden faydalanabilmeleri için maaş ödemelerini üç yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları gerekiyor. 1 | 11

HALKBANK Emekli maaşını üç yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden emekliler, 12.000 TL'ye varan emekli promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Brüt Maaş Tutarı - Ödenecek Emekli Promosyon Tutarı * 10.000 TL - 14.999,99 TL arası maaş alanlar için 8.000 TL

* 15.000 TL - 19.999,99 TL arası maaş alanlar için 10.000 TL

* 20.000 TL ve üzeri arası maaş alanlar için 12.000 TL 2 | 11

İŞ BANKASI Emekli maaşını İş Bankası'ndan alan emekliler, 12.000 TL'ye varan nakit emekli promosyon kazanıyor. Banka üç yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt eden ve promosyona esas emekli aylığını İş Bankası hesabına aktaran emeklilere promosyon ödemesi yapılacağını belirtiyor. Emekli Maaşı Tutar Aralığı - Emekli Promosyon Tutarı * 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar için 5.000 TL

* 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar için 8.000 TL

* 15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar için 10.000 TL

* 20.000 TL ve daha fazla olanlar için 12.000 TL 3 | 11