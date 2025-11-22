Google Haberler

Emekli promosyonunda bankalar yarışta: En yüksek promosyonu veren banka belli oldu!

Bankalar emekli maaş promosyonunda adeta yarışa girdi. Emekliler, maaşlarını taşıma veya mevcut taahhütlerini yenilemesi durumunda 31.000 TL'ye varan promosyonlardan faydalanacak. İşte en yüksek promosyonu veren bankalar...

Mutluhan Yıldız
Emekli promosyonunda bankalar yarışta: En yüksek promosyonu veren banka belli oldu! - Resim: 1

Bankalar, güncel promosyon tutarlarını duyurdu. Emeklilere yapılacak ödemeler maaş aralıklarına göre 12.000 TL ile 31.000 TL arasında yeniden düzenlendi. Bazı bankalar, fatura talimatı, kart kullanımı veya ek ürün şartı gibi koşullarla promosyon miktarını 31.000 TL’nin üzerine çıkarırken, bazıları ise “şartsız” doğrudan ödeme imkânı sunuyor.

1 15
Emekli promosyonunda bankalar yarışta: En yüksek promosyonu veren banka belli oldu! - Resim: 2

Halkbank emekli promosyonu

Halkbank 12 bin TL

2 15
Emekli promosyonunda bankalar yarışta: En yüksek promosyonu veren banka belli oldu! - Resim: 3

Ziraat Bankası emekli promosyonu

Ziraat Bankası 12 bin TL

3 15
Emekli promosyonunda bankalar yarışta: En yüksek promosyonu veren banka belli oldu! - Resim: 4

Vakıfbank emekli promosyonu

12 bin TL (Ek promosyonla birlikte 30 bin TL)

4 15
Emekli promosyonunda bankalar yarışta: En yüksek promosyonu veren banka belli oldu! - Resim: 5

TEB emekli promosyonu

12 bin TL (Ek promosyonla birlikte 21 bin TL)

5 15
Emekli promosyonunda bankalar yarışta: En yüksek promosyonu veren banka belli oldu! - Resim: 6

Türkiye Finans emekli promosyonu

12 bin TL (Ek promosyonla birlikte 27 bin TL)

6 15
Emekli promosyonunda bankalar yarışta: En yüksek promosyonu veren banka belli oldu! - Resim: 7

Denizbank emekli promosyonu

12 bin TL (Ek promosyonla birlikte 27 bin TL)

7 15
Emekli promosyonunda bankalar yarışta: En yüksek promosyonu veren banka belli oldu! - Resim: 8

Akbank emekli promosyonu

15 bin TL (Ek promosyonla birlikte 25 bin TL)

8 15
Emekli promosyonunda bankalar yarışta: En yüksek promosyonu veren banka belli oldu! - Resim: 9

İş Bankası emekli promosyonu

15 bin TL (Ek promosyonla birlikte 24 bin TL)

9 15
Emekli promosyonunda bankalar yarışta: En yüksek promosyonu veren banka belli oldu! - Resim: 10

ING Bank emekli promosyonu

15 bin TL (Ek promosyonla birlikte 25 bin TL)

10 15
Emekli promosyonunda bankalar yarışta: En yüksek promosyonu veren banka belli oldu! - Resim: 11

Garanti BBVA emekli promosyonu

15 bin TL (Ek promosyonla birlikte 25 bin TL)

11 15
Emekli promosyonunda bankalar yarışta: En yüksek promosyonu veren banka belli oldu! - Resim: 12

Yapı Kredi emekli promosyonu

15 bin TL (Ek promosyonla birlikte 30 bin TL)

12 15
Emekli promosyonunda bankalar yarışta: En yüksek promosyonu veren banka belli oldu! - Resim: 13

Kuveyt Türk emekli promosyonu

24 bin TL (Ek promosyonla birlikte 27 bin 500 TL)

13 15
Emekli promosyonunda bankalar yarışta: En yüksek promosyonu veren banka belli oldu! - Resim: 14

Albaraka Türk emekli promosyonu

15 bin 500 TL (Ek promosyonla birlikte 19 bin TL)

14 15
Emekli promosyonunda bankalar yarışta: En yüksek promosyonu veren banka belli oldu! - Resim: 15

QNB emekli promosyonu

20 bin TL (Ek promosyonla birlikte 31 bin TL)

15 15