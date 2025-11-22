Emekli promosyonunda bankalar yarışta: En yüksek promosyonu veren banka belli oldu!
Bankalar emekli maaş promosyonunda adeta yarışa girdi. Emekliler, maaşlarını taşıma veya mevcut taahhütlerini yenilemesi durumunda 31.000 TL'ye varan promosyonlardan faydalanacak. İşte en yüksek promosyonu veren bankalar...
Bankalar, güncel promosyon tutarlarını duyurdu. Emeklilere yapılacak ödemeler maaş aralıklarına göre 12.000 TL ile 31.000 TL arasında yeniden düzenlendi. Bazı bankalar, fatura talimatı, kart kullanımı veya ek ürün şartı gibi koşullarla promosyon miktarını 31.000 TL’nin üzerine çıkarırken, bazıları ise “şartsız” doğrudan ödeme imkânı sunuyor.
Halkbank emekli promosyonu
Halkbank 12 bin TL
Ziraat Bankası emekli promosyonu
Ziraat Bankası 12 bin TL
Vakıfbank emekli promosyonu
12 bin TL (Ek promosyonla birlikte 30 bin TL)
TEB emekli promosyonu
12 bin TL (Ek promosyonla birlikte 21 bin TL)
Türkiye Finans emekli promosyonu
12 bin TL (Ek promosyonla birlikte 27 bin TL)
Denizbank emekli promosyonu
12 bin TL (Ek promosyonla birlikte 27 bin TL)
Akbank emekli promosyonu
15 bin TL (Ek promosyonla birlikte 25 bin TL)
İş Bankası emekli promosyonu
15 bin TL (Ek promosyonla birlikte 24 bin TL)
ING Bank emekli promosyonu
15 bin TL (Ek promosyonla birlikte 25 bin TL)
Garanti BBVA emekli promosyonu
15 bin TL (Ek promosyonla birlikte 25 bin TL)
Yapı Kredi emekli promosyonu
15 bin TL (Ek promosyonla birlikte 30 bin TL)
Kuveyt Türk emekli promosyonu
24 bin TL (Ek promosyonla birlikte 27 bin 500 TL)
Albaraka Türk emekli promosyonu
15 bin 500 TL (Ek promosyonla birlikte 19 bin TL)
QNB emekli promosyonu
20 bin TL (Ek promosyonla birlikte 31 bin TL)