Emekli promosyonunda bankalar yarışta: En yüksek promosyonu veren banka belli oldu!

Bankalar, güncel promosyon tutarlarını duyurdu. Emeklilere yapılacak ödemeler maaş aralıklarına göre 12.000 TL ile 31.000 TL arasında yeniden düzenlendi. Bazı bankalar, fatura talimatı, kart kullanımı veya ek ürün şartı gibi koşullarla promosyon miktarını 31.000 TL’nin üzerine çıkarırken, bazıları ise “şartsız” doğrudan ödeme imkânı sunuyor.