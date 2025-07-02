EMEKLİ: Temmuz ayında emekli maaşı zammı ne kadar olacak? Emekliye ek zam verilecek mi?

Emekliye enflasyon farkına göre yılda iki kez zam yapılıyor. Bu zamlar emekli için hayat pahalılığına karşı denge unsuru taşıyor. Yarın milyonlar için büyük gün... TÜİK haziran ayı enflasyon oranlarını kamuoyu ile paylaşacak ve yapılan hesapla birlikte emeklinin zam oranı kesinleşecek. Rakamlar henüz netleşmeden emekli bazı hesaplamalar yapıyor ve uzmanların beklentilerini öğrenmek istiyor. Bu nedenle de sıklıkla "Emekli maaşı zammı ne kadar olacak" sorusu geliyor.

AA Finans’ın Haziran ayı enflasyon anketine göre TÜFE’nin %1,53 artması bekleniyor. Bu durumda emekliler için Ocak–Haziran dönemindeki toplam enflasyon farkı %16,62 olarak hesaplanıyor.

Emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

Emekliye ek zam gelecek mi?

Kulislerde konuşulanlara göre, emekliler için bir seyyanen zam ya da refah payı düzenlemesi bu dönemde gündemde değil.

Ankara'da ekonomi yönetimi, mevcut bütçe dengeleri ve mali disiplin hedefleri çerçevesinde hareket etmeyi sürdürüyor. Bu doğrultuda, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin sadece 6 aylık enflasyon farkı kadar zam alacağı beklentisi öne çıkıyor.