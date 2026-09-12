Emekli ve memur için yeni zam hesabı: En düşük aylık için dikkat çeken rakam

Yaklaşık 20 milyon memur ve emeklinin beklediği zam oranları için tahminler ise peş peşe geliyor. Orta Vadeli Program’ın ardından Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi de Ocak 2027 zammına ilişkin yeni bir hesaplama ortaya çıkardı.