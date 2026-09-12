Emekli ve memur için yeni zam hesabı: En düşük aylık için dikkat çeken rakam
Merkez Bankası’nın eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin Ocak 2027 zammına ilişkin yeni tahminleri ortaya koydu. Anketteki yüzde 29,61’lik 2026 yıl sonu enflasyon tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde zam yüzde 10,07, memur ve memur emeklilerinde ise yüzde 8,01 olarak hesaplandı.
2027 yılı milyonlarca kişinin yeni gelirleriyle başlayacak. Yeni asgari ücret aralık ayında belirlenecek, memur ve emeklilerin kesin zam oranları ise ocak ayının başında açıklanacak enflasyon verileriyle netleşecek.
Yaklaşık 20 milyon memur ve emeklinin beklediği zam oranları için tahminler ise peş peşe geliyor. Orta Vadeli Program’ın ardından Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi de Ocak 2027 zammına ilişkin yeni bir hesaplama ortaya çıkardı.
6 Eylül’de açıklanan Orta Vadeli Program’da 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4 olarak yer almıştı.
Bu tahmin, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 9,04, memur ve memur emeklilerinin ise yüzde 7 zam alabileceğini ortaya koymuştu.
Merkez Bankası’nın eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde ise ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29,61 oldu.
Bu tahmine göre 2026’nın temmuz-aralık dönemindeki 6 aylık enflasyonun yüzde 10,07 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında zam alıyor.
Piyasa Katılımcıları Anketi’ndeki tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 maaş artışı yüzde 10,07 olacak.
Böylece Merkez Bankası anketi, OVP’deki tahmine göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için daha yüksek bir zam hesabı ortaya çıkardı.
Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde taban aylığın artırılması da gündeme gelecek.
Hesaplamaya göre mevcut 23 bin 552 TL’lik en düşük emekli aylığına yüzde 10,07 oranında artış uygulanırsa ödeme 25 bin 924 TL’ye yükselecek.
Memurlar ile memur emeklilerinde hesaplama farklı olacak.
Hesaba göre 2026’nın ikinci yarısında enflasyonun yüzde 7’lik TÜFE oranını aşması nedeniyle yüzde 5’lik zamma ilave olarak yüzde 2,87 enflasyon farkı oluşacak.
Böylece memur ve memur emeklilerinin Ocak 2027 zam oranı yüzde 8,01 olacak.
En düşük memur maaşı temmuz ayı itibarıyla 61 bin 890 TL’den 70 bin 224 TL’ye çıkmıştı.
Ocak zammının yüzde 8,01 olması halinde haberdeki hesaplamaya göre en düşük memur maaşı 2027’nin ilk ayında 75 bin 849 TL’ye ulaşacak.
Memur emeklilerinde ise 31 bin 527 TL seviyesinde bulunan en düşük aylığın aynı zam oranıyla 34 bin 52 TL’ye çıkacağı hesaplandı.