Emekli ve memur maaşlarında yeni hesap: Ocak zammında tablo değişti
Milyonlarca emekli ve memurun beklediği Ocak 2027 zammında yeni hesaplamalar ortaya çıktı. Merkez Bankası'nın güncel enflasyon beklentisiyle birlikte maaş artışlarına ilişkin tahminler yeniden şekillendi. Peki, kim ne kadar maaş alacak?
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi ile memur ve memur emeklisinin Ocak 2027'de alacağı maaş zammına ilişkin yeni hesaplamalar ortaya çıktı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisinin güncellenmesiyle birlikte, yeni yılda maaşlara yansıyabilecek artış oranları yeniden gündeme geldi.
TCMB'nin ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 2026 yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi yüzde 29,63 oldu. Eylül ayında yüzde 29,61 olarak açıklanan beklenti, ekimde sınırlı bir yükseliş gösterdi.
Yıl sonu enflasyonuna ilişkin bu tahmin, Ocak 2027'de emekli ve memur maaşlarına yapılabilecek zamların hesaplanmasında da belirleyici oldu.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar zam alacak?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 maaş artışları, 2026'nın temmuz-aralık döneminde oluşacak altı aylık enflasyona göre belirlenecek.
Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı verilere göre temmuz, ağustos ve eylül aylarında kümülatif enflasyon yüzde 5,57 olarak gerçekleşti. Böylece yılbaşında uygulanacak zam oranının ilk üç aylık kısmı belli oldu.
Merkez Bankası'nın ekim ayı anketinde yer alan yüzde 29,63'lük yıl sonu enflasyon beklentisi dikkate alındığında, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027'de alabileceği zam oranı yüzde 10,08 olarak hesaplanıyor.
Ancak söz konusu artış henüz kesinlik taşımıyor. Emeklilerin alacağı nihai zam, ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla netleşecek.
Memur ve memur emeklilerinin zam hesabı değişti
Memurlar ile memur emeklilerinin yeni yıl maaşları hesaplanırken toplu sözleşmeden kaynaklanan artışın yanı sıra enflasyon farkı da dikkate alınıyor.
2026'nın ikinci altı aylık döneminde yüzde 7 toplu sözleşme zammı alan memurlar için temmuz-eylül döneminde enflasyon farkı oluşmadı. Üç aylık enflasyonun yüzde 5,57 seviyesinde kalması, toplu sözleşme artışının henüz aşılmadığını gösterdi.
TCMB'nin yüzde 29,63'lük yıl sonu enflasyon tahmini üzerinden yapılan hesaplamada, altı aylık enflasyonun yüzde 10,08'e ulaşabileceği öngörülüyor.
Bu durumda oluşabilecek enflasyon farkına, 2027'nin ilk altı ayı için belirlenen yüzde 5'lik toplu sözleşme zammının eklenmesiyle memur ve memur emeklilerinin Ocak 2027 maaş artışının yaklaşık yüzde 8,02 olması bekleniyor.
Emeklilerin yeni maaşları ne kadar olacak?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için öngörülen yüzde 10,08'lik zam oranına göre mevcut maaşlar ve Ocak 2027'de alınabilecek tahmini tutarlar şöyle:
20.000 TL → 22.016 TL
25.000 TL → 27.520 TL
30.000 TL → 33.024 TL
40.000 TL → 44.032 TL
50.000 TL → 55.040 TL
60.000 TL → 66.048 TL
Meslek meslek yeni memur maaşı hesaplaması
Memurlar için hesaplanan yaklaşık yüzde 8,02'lik tahmini artışın maaşlara yansıması halinde farklı meslek gruplarında ortaya çıkabilecek yeni tutarlar da belli oldu.
Mevcut maaşlar ile Ocak 2027 için hesaplanan olası maaşlar şöyle sıralanıyor:
Şube Müdürü (1/4)
107.110 TL → 115.700,22 TL
Memur (9/1)
73.070 TL → 78.930,21 TL
Uzman Öğretmen (1/4)
92.166 TL → 99.557,71 TL
Öğretmen (1/4)
83.254 TL → 89.930,97 TL
Başkomiser (3/1)
101.242 TL → 109.361,61 TL
Polis Memuru (8/1)
92.618 TL → 100.045,96 TL
Uzman Doktor (1/4)
170.730 TL → 184.422,55 TL
Hemşire (5/1)
84.845 TL → 91.649,57 TL
Mühendis (1/4)
109.185 TL → 117.941,64 TL
Teknisyen (11/1)
75.877 TL → 81.962,34 TL
Profesör (1/4)
153.208 TL → 165.495,28 TL
Araştırma Görevlisi (7/1)
102.779 TL → 111.021,88 TL
Vaiz (1/4)
86.983 TL → 93.959,04 TL
En düşük emekli ve memur maaşında son durum
Ocak 2027 zam beklentileriyle birlikte en düşük emekli aylığı ve en düşük memur maaşının hangi seviyeye çıkacağı da merak ediliyor.
Temmuz 2026 itibarıyla en düşük emekli aylığı 23 bin 552 TL, aile yardımı dahil en düşük memur maaşı ise 70 bin 224 TL olarak uygulanıyor.
Merkez Bankası'nın ekim ayı anketindeki enflasyon beklentisi esas alınarak yapılan hesaplamalarda, en düşük memur maaşının Ocak 2027'de yaklaşık 75 bin 855,96 TL'ye yükselmesi öngörülüyor.
En düşük emekli aylığında ise yeni tutarın belirlenmesinde yılbaşında olası bir yasal düzenleme yapılıp yapılmayacağı etkili olacak.
Ocak 2027 zamları ne zaman kesinleşecek?
Emekli ve memur maaşlarına yapılacak artışların kesinleşmesi için 2026'nın son üç ayına ait enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor.
Ekim ve kasım ayı rakamlarının duyurulmasıyla zam oranlarına ilişkin tablo daha belirgin hale gelecek. Aralık 2026 enflasyonunun Ocak 2027'nin ilk günlerinde TÜİK tarafından açıklanmasının ardından altı aylık enflasyon kesinleşecek.
Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı ile memur ve memur emeklilerine yansıtılacak enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışı netlik kazanacak.