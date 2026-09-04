Emekli ve memurun ocak zammı için 4 senaryo: En düşük maaş ne kadar olacak?
Temmuz ve ağustos enflasyonunun toplam yüzde 3,66’ya ulaşmasıyla 2027 Ocak zammının ilk iki aylık verisi belli oldu. Merkez Bankası, Piyasa Katılımcıları Anketi, AA Finans ve Finansal Kurumlar Birliği’nin yıl sonu tahminlerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 8,7 ile yüzde 10,8 arasında değişebilir. Memur ve memur emeklilerinde ise artışın yüzde 6,67 ile yüzde 8,73 arasında gerçekleşebileceği hesaplanıyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Yaklaşık 20 milyon memur ve emekli, 2026 yılı zamlarını aldıktan sonra gözünü 2027 Ocak ayında yapılacak maaş artışına çevirdi. TÜİK’in temmuz ve ağustos enflasyonunu açıklamasıyla zam hesabında ilk iki aylık tablo ortaya çıktı.
TÜİK’e göre temmuz ayında enflasyon yüzde 1,78, ağustosta ise yüzde 1,84 oldu. Böylece temmuz-ağustos dönemindeki toplam enflasyon yüzde 3,66’ya ulaştı.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2027 Ocak zammında 2026’nın ikinci yarısında gerçekleşecek 6 aylık enflasyon belirleyici olacak.
Memur ve memur emeklilerine ise yüzde 5’lik toplu sözleşme artışına, 6 aylık enflasyonun yüzde 7’yi aşan bölümü kadar enflasyon farkı eklenecek.
Merkez Bankası’nın yüzde 28 olan 2026 yıl sonu enflasyon tahminine göre, temmuz-aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon yüzde 8,7 olacak.
Bu senaryoda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı yüzde 8,7 olarak hesaplanıyor.
Memur ve memur emeklilerinde yüzde 1,59 enflasyon farkıyla birlikte toplam artışın yüzde 6,67 olması bekleniyor.
Bu tahmin gerçekleşirse en düşük memur maaşı 70 bin 224 liradan 74 bin 908 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı 31 bin 527 liradan 33 bin 630 liraya çıkacak.
SSK ve Bağ-Kur’lularda en düşük aylık ise 23 bin 552 liradan 25 bin 601 liraya yükselecek.
Merkez Bankası’nın son Piyasa Katılımcıları Anketi’nde 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29,43 olarak belirlendi.
Bu tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2027 Ocak zammı yüzde 9,91 olacak.
Memur ve memur emeklilerinde yüzde 2,72’lik enflasyon farkıyla toplam zam oranı yüzde 7,86’ya ulaşacak.
Bu senaryoda en düşük memur maaşı 75 bin 744 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı 34 bin 5 liraya, SSK ve Bağ-Kur’luların en düşük aylığı ise 25 bin 886 liraya çıkacak.
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29,49 oldu.
Tahmin gerçekleşirse 6 aylık enflasyon yüzde 9,97 olacak. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 9,97’ye ulaşacak.
Memur ve memur emeklilerinde ise yüzde 2,78’lik enflasyon farkıyla toplam artış yüzde 7,91 olacak.
En düşük memur maaşının 75 bin 779 liraya, en düşük memur emeklisi aylığının 34 bin 21 liraya ve SSK ile Bağ-Kur’luların en düşük aylığının 25 bin 900 liraya çıkması öngörülüyor.
Finansal Kurumlar Birliği’nin araştırmasına katılan sektör temsilcilerinin 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 30,47 olarak açıklandı.
Bu tahmin gerçekleşirse ikinci yarı enflasyonu yüzde 10,8’e ulaşacak. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı da yüzde 10,8 olacak.
Memur ve memur emeklilerinde yüzde 3,5 enflasyon farkıyla toplam zam oranının yüzde 8,73’e çıkması bekleniyor.
Bu senaryoda en düşük memur maaşı 76 bin 355 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı 34 bin 279 liraya, SSK ve Bağ-Kur’luların en düşük aylığı ise 26 bin 96 liraya ulaşabilecek.
Şu ana kadar yalnızca temmuz ve ağustos aylarına ilişkin enflasyon verileri belli oldu. İlk iki ayda toplam artış yüzde 3,66 olarak gerçekleşti.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin kesin 2027 Ocak zam oranı için eylül, ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verilerinin de açıklanması gerekiyor.