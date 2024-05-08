EMEKLİ ZAMMI: Emekliler arasında zam farkı oluşacak mı? Dikkat çeken zam tahmini geldi Temmuzda memur zammı ne kadar olacak? Emekliler yüzde kaç zam alacak? En düşük emekli maaşı kaç TL olacak? Tüm bu soruların yanıtlarına ilişkin tahminler yapılıyor. Enflasyon öngörülerine göre zam oranının yüzde 25-27 bandında olması bekleniyor. Ancak en düşük emekli aylığı için ‘kök maaş’ tehlikesi bulunuyor. Memur emeklilerinin de SSK ve Bağ-Kur emeklisine göre düşük zam alma ihtimali var.

Memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine göre Temmuz ayında düşük maaş zammı alabilir. Nedeni ise memur emeklilerinin maaş zammı hesabının SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden farklı olması. 1 | 9

TÜİK ocak, şubat, mart ve nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. Dört aylık enflasyon yüzde 18,72 olarak tespit edildi. Emekli ve memur zamları için mayıs ve haziran ayı enflasyonlarının açıklanması gerekiyor. Ancak Merkez Bankası’nın tahminlerine göre altı aylık enflasyonun yüzde 25 gelmesi bekleniyor. 2 | 9

2024-2025 yıllarını kapsayan mali ve sosyal hakların belirlendiği 7. Toplu Sözleşme'ye göre; memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10 zam yapılacak. 2024’ün Ocak-Haziran dönemini kapsayan 6 aylık enflasyonun yüzde 10’u geçmesi halinde geçen tutar da enflasyon farkı olarak memur ve memur emeklilerine ödenecek. 3 | 9