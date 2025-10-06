Emekli zammı için 4 senaryo: Artış yüzde 10-13 arasında
Eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin 2026 Ocak ayında alacağı zam oranları netleşmeye başladı. Üç aylık verilerle birlikte emeklilere yüzde 7,51 oranında zam kesinleşirken, yıl sonu tahminlerine göre ocakta yapılacak artışın yüzde 10,14 ila 13,08 arasında olması bekleniyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, temmuz ayında yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde ise yüzde 3,23 enflasyon gerçekleşti. Böylece üç aylık toplam artış yüzde 7,51 oldu. Geriye kalan ekim, kasım ve aralık verileriyle birlikte ocak zammının son şekli ortaya çıkacak.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmininin üst bandı yüzde 29, Orta Vadeli Program’da (OVP) ise yüzde 28,5 olarak kayda geçti. Bu tahminlere göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10,14 ila 10,56 arasında olacak.
Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi yüzde 29,86 tahmininde bulunurken, Finansal Kurumlar Birliği ise yüzde 31,94 öngörüsüyle zam oranını yüzde 13,08 seviyesinde hesapladı.
Şu anda 16 bin 881 TL olan en düşük emekli maaşı, 4 farklı senaryoya göre 18 bin 600 TL ile 19 bin TL arasında yükselebilecek.
Benzer şekilde, 20 bin TL maaş alan bir emeklinin aylığı ocakta 22 bin – 22 bin 600 TL bandına çıkacak.
Memur maaşları da toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkıyla birlikte hesaplanıyor.
2026 başında yüzde 11’lik toplu sözleşme zammı ve yüzde 2,26’lık enflasyon farkıyla birlikte toplam artış yüzde 13,26 seviyesine ulaştı.
Ayrıca memur ve memur emeklilerine ocakta 1.000 TL seyyanen zam yapılması planlanıyor.
Buna göre en düşük memur maaşı 58 bin 392 TL’ye, en düşük memur emekli maaşı ise 26 bin 764 TL’ye yükselecek.