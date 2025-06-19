Emekli zammı ne kadar olacak? Emekli maaşı zam oranı belli oldu mu? En düşük emekli maaşı artacak mı?
Emekliler, haziran ayı enflasyon rakamlarını bekliyor. Temmuz ayına çok az bir süre kala her gün hesaplamalar yapılıyor ve oranlar öğrenilmek isteniyor. Yaklaşık 16 milyon emeklinin dilinde aynı soru var: Emekli maaşı zam oranı ne kadar olacak?
Emekliler ocak ayında aldıkları zamdan sonra temmuz ayında da 6 aylık enflasyon farkına göre maaşlarına zam alacak. Veriler henüz paylaşılmış değil fakat beklentiler merak ediliyor. Uzmanlar konu hakkında açıklamalarda bulunurken en sın durumu öğrenmek isteyenler "Emekli maaşı zam oranı ne kadar olacak" diye soruyor.
Emekli maaş zam oranı ne kadar olacak?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mayıs ayı enflasyonu piyasa beklentisi olan yüzde 2,10’un altında kalarak yüzde 1,53 olarak gerçekleşti. Bu gelişmeyle birlikte temmuz ayında maaşlara yansıtılacak zam oranları da şekillenmeye başladı.
Haziran enflasyonunun yüzde 1, 1,5 veya 2 olarak gerçekleşmesi durumunda oluşacak zam oranları ise şöyle:
Yüzde 1 enflasyon:
SSK ve Bağ-Kur emeklileri: %16,24
Memur ve memur emeklileri: %15,14
Yüzde 1,5 enflasyon:
SSK ve Bağ-Kur emeklileri: %16,81
Memur ve memur emeklileri: %15,71
Yüzde 2 enflasyon:
SSK ve Bağ-Kur emeklileri: %17,40
Memur ve memur emeklileri: %16,28
Temmuz zammı, haziran enflasyonu sonrası netlik kazanacak.