Emekli zammı ne kadar olacak? Emekli maaşı zam oranı belli oldu mu? En düşük emekli maaşı artacak mı?

Emekliler ocak ayında aldıkları zamdan sonra temmuz ayında da 6 aylık enflasyon farkına göre maaşlarına zam alacak. Veriler henüz paylaşılmış değil fakat beklentiler merak ediliyor. Uzmanlar konu hakkında açıklamalarda bulunurken en sın durumu öğrenmek isteyenler "Emekli maaşı zam oranı ne kadar olacak" diye soruyor.

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