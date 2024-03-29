Emekliler dikkat, bankalar güncelledi: Hangi banka ne kadar ödüyor? İşte güncel emekli promosyonları Emeklilerin yeni banka promosyonları için 25 Mart'ta başlayan başvurular sürüyor. Erdoğan'ın kamu bankalarında 8-12 bin liraya kadar promosyon artışı yapılacağını açıklaması sonrası özel bankalar da promosyon tutarlarını güncelledi. Bazı bankalarda 17 bin 500 TL'ye varan promosyon fırsatları ortaya çıktı. Peki, emekli banka promosyon başvurusu nasıl yapılır? Bankalar ne kadar promosyon ödüyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan kamu bankalarının emeklilere ödeyeceği yeni promosyonlar için başvurular sürüyor. Ziraat Bankası, Vakıf Bank ve Halkbank emekliler için 3-5 bin lira arasında promosyon öderken, Erdoğan bu yılki promosyon miktarının aylığa göre 8 ile 12 bin lira arasına çıkarıldığını açıklamıştı. Son olarak kamu bankalarının yanı sıra özel bankalarda da promosyon ücretlerinde güncellemeye gitti. 1 | 12

Özel bankalardan emekli maaş promosyonu güncellemesi Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 8 bin ila 12 bin lira arasındaki emekli promosyonu ödemeleri için aralarında özel bankaların da yer aldığı 19 banka ile protokol imzalandığını bildirdi. Protokol imzalanan bankalar şunlar: "Akbank T.A.Ş, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş, Denizbank A.Ş, Fibabanka A.Ş, ING Bank A.Ş, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş, Odea Bank A.Ş, QNB Finansbank A.Ş, Şekerbank T.A.Ş, T.C. Ziraat Bankası A.Ş, Turkish Bank A.Ş, Türk Ekonomi Bankası A.Ş, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş, Türkiye Garanti Bankası A.Ş, Türkiye Halk Bankası A.Ş, Türkiye İş Bankası A.Ş, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ve Ziraat Katılım Bankası A.Ş." 2 | 12

Peki, 2024 emekli maaşı banka promosyon başvurusu nasıl yapılır? Hangi kamu bankası ne kadar promosyon veriyor? Özel bankalar ne kadar emekli promosyonu ödüyor? İşte emekli promosyon ödemelerinde güncel rakamlar... 3 | 12