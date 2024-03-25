Emekliler dikkat, bugün başlıyor: Promosyon başvurusu nasıl yapılır, hangi banka ne kadar ödüyor? Kamu bankalarının emeklilere ödeyeceği yeni promosyonlar için başvurular bugün başlıyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank gibi kamu bankalarında 8-12 bin liraya kadar promosyon artışı yaşanacak. Emekliler ise promosyon başvurularının nasıl yapılacağını sorguluyor. Peki, 2024 emekli maaşı banka promosyon başvurusu nasıl yapılır? Hangi kamu bankası ne kadar promosyon veriyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan kamu bankalarının emeklilere ödeyeceği yeni promosyonlar için başvurular bugün başlıyor. Ziraat Bankası, Vakıf Bank ve Halkbank emekliler için 3-5 bin lira arasında promosyon öderken, Erdoğan bu yılki promosyon miktarının aylığa göre 8 ile 12 bin lira arasına çıkarıldığını açıklamıştı. 1 | 15

Hangi kamu bankalarının ne kadar promosyon vereceği ve promosyon başvurularının nasıl yapılacağı, emeklilerin gündeminde yer alıyor. Peki, emekli maaşı banka promosyon başvurusu nasıl yapılır? Hangi kamu bankaları ne kadar promosyon veriyor? 2 | 15

Banka promosyon başvurusu nasıl yapılır? Maaş yatırma ve çekme konusunda herhangi bir kısıtlama söz konusu değilse emekliler maaşlarını istedikleri bankalardan alabiliyor. Maaşlarını taşımak isteyenler bankaya bildirim yapmak zorunda. Bildirim banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Daha avantajlı bir promosyon olması durumunda taahhüt süresi dolmadan da banka değişikliği yapılabiliyor. Ancak mevcut bankada kalınan sürenin promosyonu alınıyor, kalanını ise iade ediliyor. 3 | 15