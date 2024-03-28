Emekliler dikkat, ödemeler bugün başlıyor: Hangi banka ne kadar promosyon ödüyor? Emeklilerin banka promosyon tutarlarında artışa gidildi. Kamu bankaları 8 bin ile 12 bin lira arasında değişen tutarlarda promosyon ödeyecek. Başvurular bankalardan ya da e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Kamu bankaları promosyon miktarlarını güncelledi. Bankaların promosyon ödemeleri ise bugün başlıyor. Peki, hangi banka ne kadar promosyon ödüyor?

Emeklilerin yeni banka promosyonları için başvurular sürüyor. Emekli maaşı banka promosyon ödemelerinin ne zaman yapılacağı sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta Kayseri'de kamu bankalarının emekli promosyonlarını 8 ila 12 bin TL'ye çıkaracağını açıkladı. 1 | 11

İşlemleri tamamlanan emeklilere ödemeler bugün yapılmaya başlanacak. Peki, emekli promosyon ödemeleri ne zaman? Emekli promosyon başvuruları nasıl yapılır? Hangi banka ne kadar ödüyor? 2 | 11

Kamu bankalarından maaş promosyonu alan emekliler, promosyon miktarlarındaki farkı alabilmek için başvuru yapabilecekler. Ödemeler ise bugünden gününden itibaren başlayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan vedat Işıkhan, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada "28 Mart itibarıyla emeklilerimizin promosyonları hesaplarına yatmış olacak" demişti. 3 | 11