Emeklilere yönelik nakit promosyon kampanyaları Mayıs 2025 itibarıyla güncellendi. Yeni zamlarla birlikte emekli maaşlarına yapılan artış promosyon kampanyalarını da etkilerken, birçok banka promosyon paketlerini genişletti. 1 | 15

SGK kapsamındaki milyonlarca emekli, maaşlarını taşıdıkları bankalardan yüksek nakit promosyon avantajları elde ederken, kampanyalar kapsamında farklı ek ödeme ve koşullar da sunuluyor. En yüksek promosyon fırsatları VakıfBank, TEB, ING ve Akbank gibi bankalarda öne çıkıyor. 2 | 15

Türkiye’de SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki milyonlarca emekli, maaşlarını taşıdıkları bankalardan 12 bin TL’den 27 bin TL’ye varan promosyon fırsatları elde edebiliyor. 3 | 15