Emekliler dikkat! Rakamlar güncellendi: İşte en yüksek promosyon veren bankalar (Mayıs 2025)
Mayıs 2025 itibarıyla emekli promosyonlarında güncellemeler yapılmaya devam ediyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilere bankalar 12 bin TL’den 27 bin TL’ye kadar değişen tutarlarda nakit promosyonlar sunuyor. Promosyon tutarları maaş aralığına ve ek ürün kullanımına göre değişiklik gösteriyor. Yeni emekliler ve banka değiştirmek isteyenler için güncel emekli aylığı promosyonlarını derledik. En yüksek promosyon teklifleri VakıfBank, ING, TEB, DenizBank ve Yapı Kredi gibi bankalarda yer alıyor. İşte 2025 Mayıs ayında en çok promosyon veren bankalar!
Emeklilere yönelik nakit promosyon kampanyaları Mayıs 2025 itibarıyla güncellendi. Yeni zamlarla birlikte emekli maaşlarına yapılan artış promosyon kampanyalarını da etkilerken, birçok banka promosyon paketlerini genişletti.
SGK kapsamındaki milyonlarca emekli, maaşlarını taşıdıkları bankalardan yüksek nakit promosyon avantajları elde ederken, kampanyalar kapsamında farklı ek ödeme ve koşullar da sunuluyor. En yüksek promosyon fırsatları VakıfBank, TEB, ING ve Akbank gibi bankalarda öne çıkıyor.
Türkiye’de SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki milyonlarca emekli, maaşlarını taşıdıkları bankalardan 12 bin TL’den 27 bin TL’ye varan promosyon fırsatları elde edebiliyor.
Akbank emekli promosyonu (MAYIS 2025)
Akbank, SGK emekli maaşını bankasına taşıyanlara 15 bin TL’ye varan temel promosyonun yanı sıra, 2 bin 500 TL’ye kadar chip-para ekleyerek toplamda 17 bin 500 TL’ye kadar ödeme yapıyor. 1-31 Mayıs tarihleri arasında geçerli olan kampanyada 3 yıl bankada kalma taahhüdü gerekiyor.