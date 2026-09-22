Emekliler için süre daralıyor: Promosyonlar 35 bin TL'ye kadar çıktı
Emekli promosyonlarında 30 Eylül için geri sayım başladı. Kampanyalarda toplam ödemeler 35 bin TL'ye kadar çıkarken Üç yıllık taahhüdün yanı sıra fatura talimatı, kart harcaması, sigorta ve farklı bankacılık ürünleri gibi ek şartlar devreye giriyor. Peki, 22 Eylül 2026 itibarıyla bankaların emekli maaş müşterilerine sundukları promosyon tutarlarında son durum ne? İşte promosyon kampanyalarındaki detaylar...Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Emekli maaşı promosyonlarında kampanyalar için son haftaya girildi. Bankaların 30 Eylül'de sona erecek kampanyalarında toplam ödemeler 35 bin TL'ye kadar çıkarken, yüksek promosyonlardan yararlanabilmek için yalnızca maaşı taşımak yeterli olmayabiliyor.
Bankaların sunduğu temel nakit promosyon tutarları emekli maaşının miktarına göre değişiyor. Kampanyalarda doğrudan nakit ödemelerin yanı sıra belirli bankacılık ürünlerinin kullanılması halinde verilen ek ödüllerle toplam tutar yükseliyor.
Promosyonlar 35 bin TL'ye kadar çıkıyor
Mevcut kampanyalarda toplam promosyon ve ek ödül tutarları 20 bin TL'den başlayarak 35 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor. Bazı kampanyalarda yalnızca maaş taşıma ve taahhüt karşılığında verilen temel nakit promosyon 15 bin TL seviyesinde kalırken, ek şartların yerine getirilmesiyle toplam ödeme 25 bin, 30 bin ve 35 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.
Bu nedenle kampanyada belirtilen en yüksek rakam, her emeklinin doğrudan hesabına yatırılacak tutar anlamına gelmiyor. Emeklinin maaş miktarı ve yerine getirdiği ek koşullar, alınabilecek toplam ödemeyi belirliyor.
Yüksek promosyon için hangi şartlar aranıyor?
Bankaların kampanyalarında en sık karşılaşılan şartların başında emekli maaşının üç yıl boyunca aynı bankadan alınacağına ilişkin taahhüt geliyor. Temel promosyon ödemesi de genellikle emeklinin aylık gelirine göre belirleniyor.
Toplam ödemeyi artıran ek koşullar ise bankadan bankaya değişiyor. Otomatik fatura ödeme talimatı verilmesi, kredi veya banka kartıyla belirli miktarda harcama yapılması, kredili mevduat hesabının kullanılması ve sigorta poliçesi yaptırılması bunlar arasında yer alıyor. Bazı kampanyalarda mobil bankacılığın aktif kullanılması veya ilk kez belirli dijital hizmetlerden yararlanılması da ek ödeme şartları arasında bulunuyor.
Maaş tutarı ödemeyi değiştiriyor
Promosyon miktarını belirleyen en önemli unsurlardan biri de emekli aylığı. Kampanyaların önemli bölümünde maaş yükseldikçe temel nakit promosyon da artıyor.
Bazı kampanyalarda 20 bin TL ve üzerindeki emekli aylıkları için temel nakit ödeme 15 bin TL'ye kadar çıkarken, ek ürün ve hizmetlerin kullanılmasıyla toplam avantaj daha yüksek seviyelere ulaşabiliyor. Kampanyaya göre değişmekle birlikte, temel promosyonun üzerine fatura talimatı, kart harcaması, sigorta veya diğer bankacılık ürünlerinden sağlanan ek ödemeler eklenebiliyor.
Üç yıllık taahhüde dikkat
Promosyonlardan yararlanmak isteyen emeklilerin dikkat etmesi gereken bir diğer nokta ise üç yıllık maaş taahhüdü. Bankalar, nakit promosyonu emeklinin maaşını belirlenen süre boyunca aynı kurumdan almayı kabul etmesi karşılığında ödüyor.
Bazı kampanyalarda promosyon üç yıllık dönem için peşin olarak hesaba yatırılıyor. Bu nedenle banka değişikliği yapmadan önce taahhüt süresi, ek ödül koşulları ve kampanyadan erken ayrılmanın sonuçlarının kontrol edilmesi önem taşıyor.