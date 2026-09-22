Promosyonlar 35 bin TL'ye kadar çıkıyor

Mevcut kampanyalarda toplam promosyon ve ek ödül tutarları 20 bin TL'den başlayarak 35 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor. Bazı kampanyalarda yalnızca maaş taşıma ve taahhüt karşılığında verilen temel nakit promosyon 15 bin TL seviyesinde kalırken, ek şartların yerine getirilmesiyle toplam ödeme 25 bin, 30 bin ve 35 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.