Emeklilere bayram ikramiyesi ödemeleri başladı
Türkiye’de yaklaşık 18 milyon emekli ve hak sahibini kapsayan bayram ikramiyesi ödemeleri başladı. Emeklilere 4 bin liralık ödemeler sosyal güvenlik kapsamına göre belirlenen tarihlerde hesaplara yatırılacak.
Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) kapsamındaki emeklilerin bayram ikramiyesi ödemeleri, aylık maaş alma tarihlerine göre yapılacak.
Maaşlarını 17-22 Mayıs tarihleri arasında alan emeklilerin ödemeleri aynı günlerde hesaplarına yatırılacak.
23-24 Mayıs tarihlerinde maaş alanlar için ödemeler 21 Mayıs’ta, 25-26 Mayıs tarihlerinde maaş alanlar için ise 22 Mayıs’ta gerçekleştirilecek.
BAĞ-KUR emeklilerine 21-22 Mayıs’ta ödeme
BAĞ-KUR kapsamındaki emeklilerin aylık ve bayram ikramiyesi ödemeleri 21-22 Mayıs tarihlerinde yapılacak.
Maaş ödeme günü 25-26 Mayıs olan emekliler ödemelerini 21 Mayıs’ta alacak. 27-28 Mayıs tarihlerinde maaş alanlara ise ödeme 22 Mayıs’ta yapılacak.
Emekli sandığı ödemeleri 20 Mayıs’ta
Emekli Sandığı kapsamında aylık alan emeklilerin bayram ikramiyeleri ise 20 Mayıs’ta hesaplara yatırılacak.