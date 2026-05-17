Google Haberler

Emeklilere bayram ikramiyesi ödemeleri başladı

Türkiye’de yaklaşık 18 milyon emekli ve hak sahibini kapsayan bayram ikramiyesi ödemeleri başladı. Emeklilere 4 bin liralık ödemeler sosyal güvenlik kapsamına göre belirlenen tarihlerde hesaplara yatırılacak.

Cihan Oruçoğlu
Emeklilere bayram ikramiyesi ödemeleri başladı - Resim: 1

Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) kapsamındaki emeklilerin bayram ikramiyesi ödemeleri, aylık maaş alma tarihlerine göre yapılacak.

Maaşlarını 17-22 Mayıs tarihleri arasında alan emeklilerin ödemeleri aynı günlerde hesaplarına yatırılacak.

1 5
Emeklilere bayram ikramiyesi ödemeleri başladı - Resim: 2

23-24 Mayıs tarihlerinde maaş alanlar için ödemeler 21 Mayıs’ta, 25-26 Mayıs tarihlerinde maaş alanlar için ise 22 Mayıs’ta gerçekleştirilecek.

2 5
Emeklilere bayram ikramiyesi ödemeleri başladı - Resim: 3

BAĞ-KUR emeklilerine 21-22 Mayıs’ta ödeme

BAĞ-KUR kapsamındaki emeklilerin aylık ve bayram ikramiyesi ödemeleri 21-22 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

3 5
Emeklilere bayram ikramiyesi ödemeleri başladı - Resim: 4

Maaş ödeme günü 25-26 Mayıs olan emekliler ödemelerini 21 Mayıs’ta alacak. 27-28 Mayıs tarihlerinde maaş alanlara ise ödeme 22 Mayıs’ta yapılacak.

4 5
Emeklilere bayram ikramiyesi ödemeleri başladı - Resim: 5

Emekli sandığı ödemeleri 20 Mayıs’ta

Emekli Sandığı kapsamında aylık alan emeklilerin bayram ikramiyeleri ise 20 Mayıs’ta hesaplara yatırılacak.

5 5