EMEKLİLERE EK ZAM 2024: En düşük emekli maaşına zam bekleniyor... 10 bin lira üstü alana zam var mı? Emekli maaşlarına ilişkin yeni gelişmeler yaşanıyor. En düşük emekli maaşına zam beklenirken yaklaşık 1.8 milyon emeklinin düzenlemeden faydalanması bekleniyor. Kök maaşı 8 bin liranın altında olanlar maaş zammına rağmen 10 bin lira almaya devam ediyor. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Maaşı 10 bin lira üstü olanlar zam alacak mı? 2025'te emekli maaşına zam ne kadar olacak?

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklilerin maaş zamlarının belli olmasının ardından en düşük emekli maaşına yapılacak zam bekleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, temmuz ayında yüzde 24,73 oranında zam alacak. Memur emeklisine de enflasyon farkı ve toplu sözleşme hesabıyla yüzde 19,31 zam verilecek. Kök maaşı 8 bin liranın altında olan emekliler ise 10 bin lira almaya devam edecek. 1 | 6

En düşük emekli maaşına zam ne kadar olacak? Kök maaşı düşük olduğu için zamlı maaşı bile halen ödenen 10 bin TL'nin altında kalacak olan emekliler de bulunuyor. En düşük maaştaki değişiklikle birlikte en düşük emekli maaşının 12 bin lirayla 13 bin lira arasında oluşması bekleniyor. 2 | 6

Maaşı 10 bin lira üstü olanlara zam var mı? Hürriyet'in haberine göre, güncel zam oranıyla maaşı 12-13 bin lira olan emeklilerin maaşlarında değişiklik yapılması beklenmiyor. Daha önce de en düşük emekli maaşına yapılan artışla, en düşük emekli maaşından yüksek alan ancak en düşük emekli maaşı kapsamına giren emeklilere de zam yapılmamıştı. 3 | 6