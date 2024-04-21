Emeklilere refah paketi geliyor: Milyonları ilgilendiren düzenlemenin ayrıntıları belli oldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dün katıldığı canlı yayında 16 milyon emekliyi ilgilendiren açıklamalarda bulundu.

Yılmaz hem temmuz ayındaki emekli maaşına zam hem de emeklileri ilgilendiren düzenlemeyle ilgili konuştu. "Emeklilerle ilgili nasıl bir düzenleme ve çalışma yapılabilir?" sorusuna ise Yılmaz, "Emeklilerimize 6 ay için bir artış yapılmıştı biliyorsunuz. Bu yüzde 50'ye varan artış 6 ay için geçerli, 6 aylık süre için yapılmıştı. 6 ay sonrası memurlarda olduğu gibi emeklilerimiz için de bu değerlendirmeler yapılacaktır elbette. Dolayısıyla orada gerekli ayarlamalar mutlaka ele alınacak, yapılacaktır. Bir taraftan da Çalışma Bakanlığımızın emeklilerle ilgili yaptığı, gündelik hayata dokunan birtakım çalışmalar, hazırlıklar var. Onlar da tamamlandığında Çalışma Bakanlığımız bunları toplumla paylaşacaktır" yanıtı verdi.

Yılmaz'ın açıklamaları sonrası emeklilerle ilgili yapılacak düzenlemenin ayrıntıları merak ediliyor.