Emeklilere refah paketi geliyor: Milyonları ilgilendiren düzenlemenin ayrıntıları belli oldu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın, "Çalışma Bakanlığımızın emeklilerle ilgili yaptığı, gündelik hayata dokunan birtakım çalışmalar var" açıklaması sonrası emekliler için hayata geçirilecek düzenlemenin ayrıntıları merak ediliyor. Milyonlarca emekli, temmuz ayındaki emekli maaşlarında artışla ilgili gündemi takip ediyor. Peki, emeklileri ilgilendiren düzenlemede neler yer alacak?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dün katıldığı canlı yayında 16 milyon emekliyi ilgilendiren açıklamalarda bulundu.
Yılmaz hem temmuz ayındaki emekli maaşına zam hem de emeklileri ilgilendiren düzenlemeyle ilgili konuştu. "Emeklilerle ilgili nasıl bir düzenleme ve çalışma yapılabilir?" sorusuna ise Yılmaz, "Emeklilerimize 6 ay için bir artış yapılmıştı biliyorsunuz. Bu yüzde 50'ye varan artış 6 ay için geçerli, 6 aylık süre için yapılmıştı. 6 ay sonrası memurlarda olduğu gibi emeklilerimiz için de bu değerlendirmeler yapılacaktır elbette. Dolayısıyla orada gerekli ayarlamalar mutlaka ele alınacak, yapılacaktır. Bir taraftan da Çalışma Bakanlığımızın emeklilerle ilgili yaptığı, gündelik hayata dokunan birtakım çalışmalar, hazırlıklar var. Onlar da tamamlandığında Çalışma Bakanlığımız bunları toplumla paylaşacaktır" yanıtı verdi.
Yılmaz'ın açıklamaları sonrası emeklilerle ilgili yapılacak düzenlemenin ayrıntıları merak ediliyor.
Sabah'ın aktardığına göre, emeklilere refah paketi geliyor. Emeklilerle ilgili yapılan çalışmanın detaylarında hem gelirlerini artırıcı hem de günlük hayatlarını kolaylaştırıcı tedbirler yer alıyor. Çalışma Bakanlığı gerek kurumlar gerekse diğer bakanlıklar nezdinde görüşmelerini sürdürüyor. Belli bir takvim çerçevesinde yapılacak desteklerin ana başlıkları ise şöyle:
ULAŞIM DESTEĞİ
Belediyelerin sunduğu toplu taşıma dışında emeklilerin diğer ulaşım araçlarından da indirimli ya da ücretsiz yararlanabilmesi için çalışmalar yapılıyor. Bu noktada uçak ve tren biletlerinde emekliler için ayrıcalık tanınacak. Bunun için Ulaştırma Bakanlığı devreye girecek ve çalışmalarını tamamlayacak.
İLETİŞİM DESTEĞİ
Bu noktada GSM operatörleriyle yapılacak protokollerle emekliler için indirimli özel tarifelerin devreye sokulması gündeme gelecek. Böylece emekliler telefon ve internet hizmetlerinden daha avantajlı olarak yararlanacaklar.