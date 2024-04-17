Emeklilere yeni düzenleme yolda: Bölgesel destek geliyor! En düşük emekli maaşı alanlar... Milyonlarca emekli ek zam beklerken temmuz ayında 6 aylık enflasyona göre emekli maaşlarında artışın masaya yatırılacağı ifade edildi. Emekliye yönelik yeni düzenlemeden de bazı ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Kulislere yansıyanlara göre, AK Parti kurmayları bölge farklılıklarına göre farklı desteklerin söz konusunu olacağını belirtiyor. Peki, en düşük emekli maaşı için yeni bir formül var mı?

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklardaki iyileştirmenin ne kadar olacağını merak ediyor. Ancak temmuz ayı öncesinde emekli maaşlarında olmayacağı belirtilirken temmuzda 6 aylık dönemin zammı söz konusu olacak. Emeklilere yönelik yeni başlatılan çalışmadan da bazı detaylar ortaya çıkmaya başladı. 1 | 6

Kulislere yansıyan bilgilere göre, en düşük emekli maaşı alan emekliye destek için yeni formül aranıyor. Bu kapsamda Aile Bakanlığı tarafından yürütülen yeni bir çalışma var. En düşük emekli maaşı 10 bin TL alan emekliler için sosyal destek kapsamında ‘bölgesel destek’ formülü üzerinde çalışılıyor. 2 | 6

En düşük emekli maaşı alanlara destek CNN Türk'ün aktardığına göre, çalışma kapsamında en düşük emekli maaşı 10 bin lira kriteri olacak. Yani hane geliri 10 bin lira olan emeklilere destek verilecek. Emeklilere nakdi olarak yakıt, doğalgaz, elektrik, su ve gıda yardımı yapılması da değerlendiriliyor. Verilecek destekte kriter bölgelerin ihtiyaçları olacak. 3 | 6