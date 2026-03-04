Emeklilere yeni hesap! Maaşlar değişiyor, zamlı tutar nisanda yansıyacak
TÜİK’in açıkladığı 2025 büyüme verisi emekli maaşlarının hesaplanmasını değiştirdi. Güncelleme katsayısındaki artış nedeniyle 1 Ocak 2026’dan sonra emeklilik dilekçesi verenlerin maaşları yeniden hesaplanacak. Zamlı aylıklar ve fark ödemeleri nisan ayında e-Devlet’e yansıyacak. İşte detaylar...
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2025 yılı büyüme rakamları, emekli maaşlarının hesaplanmasında kullanılan güncelleme katsayısında değişikliğe yol açtı. Ekonominin yüzde 3,6 büyümesiyle birlikte katsayıda artış yaşanırken, 1 Ocak 2026’dan sonra emeklilik dilekçesi verenler ile henüz emekli olmamış kişilerin maaşları yeniden hesaplanacak. Zamlı tutarların nisan ayından itibaren e-Devlet sisteminde görünmesi bekleniyor.
Güncelleme katsayısı yükseldi
2025 yılında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) yüzde 3,6 oranında arttı. Bu artış doğrultusunda emekli aylıklarının hesaplanmasında kullanılan güncelleme katsayısı 1,08 puan yükseldi. Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç’ın aktardığı bilgilere göre, 1 Ocak 2026’dan sonra emeklilik başvurusu yapanlar ile henüz emeklilik hakkı kazanmayan vatandaşların e-Devlet’te görünen emekli aylıkları yeniden hesaplanacak. Milli gelirdeki artışın etkisi ise bu yıl emeklilik dilekçesi verenlerin aylıklarına Nisan ayından itibaren yansıyacak.
Emekli aylığı nasıl hesaplanıyor?
Emekli aylığı hesaplanırken, çalışma hayatı boyunca Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilen prime esas kazançlar esas alınıyor. 2000 yılı öncesindeki kazançlar gösterge sistemi ve memur maaş katsayısına göre güncellenirken, 2000 sonrası dönemde güncelleme katsayısı uygulanıyor.
Çalışma hayatı boyunca bildirilen kazançların, emeklilik dilekçesi verilen tarihteki güncel değeri gösterge ve güncelleme katsayısı yardımıyla hesaplanıyor. Bu tutarın aylık bağlama oranı (ABO) ile çarpılması sonucunda bağlanacak emekli maaşı belirleniyor.
2000 sonrası dönem iki ayrı şekilde hesaplanıyor
2000 sonrası kazançların güncellenmesi iki farklı dönem üzerinden yapılıyor. 2000 ile 2008 yılları arasındaki kazançlar, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) artışının tamamı ile GSYH artışının yüzde 100’ünün toplamı dikkate alınarak güncelleniyor.
2008 sonrasında ise hesaplama yöntemi değişiyor. Bu dönemde TÜFE artışının tamamına ek olarak GSYH büyümesinin yüzde 30’u güncelleme hesabına dahil ediliyor.
Yeni katsayıyla maaşlar yeniden hesaplanacak
TÜİK’in açıkladığı verilere göre 2025 yılı GSYH artışı yüzde 3,6 oldu. Bu büyümenin yüzde 30’u 1,08 puana karşılık geliyor. Aynı dönemde yıllık TÜFE artışı ise yüzde 30,89 olarak gerçekleşti. Böylece 2025 yılı için güncelleme katsayısı 1,3197 seviyesine yükseldi.
Sosyal Güvenlik Kurumu, 1 Ocak 2026’dan sonra emeklilik başvurusu yapanların maaşını bağlarken 2025 yılı için güncelleme katsayısını 1,3089 olarak uyguladı. Prime esas kazançların 2026 yılı ocak ayındaki değerini hesaplamak için ortalama kazançlar bu katsayıyla çarpılarak emekli aylıkları belirlendi.
Ancak büyüme verisinin kesinleşmesiyle birlikte hesaplamada kullanılan katsayı değişti. Buna göre 1 Ocak 2026’dan sonra emeklilik dilekçesi verenlerin maaşları 1,3197 katsayısı dikkate alınarak yeniden hesaplanacak.
Maaşlarda yüzde 0,83 artış olacak
Güncelleme katsayısındaki değişiklik nedeniyle söz konusu kişilere bağlanan emekli aylıkları yaklaşık yüzde 0,83 oranında artacak. Örneğin 35 bin lira olarak bağlanan bir emekli aylığı, yeni hesaplamayla 35 bin 289 liraya yükselecek.
Fark ödemeleri nisan ayında yapılacak
Milli gelir verileri her yıl şubat ayının sonunda açıklanıyor. Büyüme oranının netleşmesinin ardından güncelleme katsayısındaki değişiklik yılın başından itibaren emeklilik dilekçesi verenlerin maaşlarına nisan ayında yansıtılıyor.
Ocak ayından itibaren başvuru yapanların aylıkları için oluşan farklar da nisan ayında hesaplarına yatırılıyor. Buna göre dilekçesini ocakta verenler için şubat ve mart ayı farkı, şubatta verenler için ise mart ayı farkı ödenecek. Mart ayında dilekçe verenlerin maaşı ise doğrudan yeni katsayıyla bağlanacağı için ayrıca bir fark oluşmayacak.
Başvuru tarihine göre maaş farkı oluşabiliyor
Geçtiğimiz yıl da benzer bir durum yaşanmıştı. 2024’ten 2025’e geçişte emekli aylıkları arasında yaklaşık yüzde 30-31 oranında fark ortaya çıkmıştı. Emeklilik dilekçesini 31 Aralık 2024 ve öncesinde verenlere, 1 Ocak 2025 sonrasında başvuru yapanlara göre yüzde 30’un üzerinde daha yüksek maaş bağlandı.
Benzer şekilde 31 Aralık 2025 ve öncesinde emeklilik dilekçesi verenlerin, 1 Ocak 2026’dan sonra başvuru yapanlara göre yaklaşık yüzde 3 oranında daha avantajlı olacağı belirtiliyor. Buna göre 2025 yılında başvuru yapanlar, 2026’da başvuru yapacaklara kıyasla daha yüksek aylık alabilecek.