Emeklilere yeni hesap! Maaşlar değişiyor, zamlı tutar nisanda yansıyacak

Ocak ayından itibaren başvuru yapanların aylıkları için oluşan farklar da nisan ayında hesaplarına yatırılıyor. Buna göre dilekçesini ocakta verenler için şubat ve mart ayı farkı, şubatta verenler için ise mart ayı farkı ödenecek. Mart ayında dilekçe verenlerin maaşı ise doğrudan yeni katsayıyla bağlanacağı için ayrıca bir fark oluşmayacak.