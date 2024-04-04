Emeklilere yönelik nakit promosyon tutarları güncellendi
Özel bankalar emekli promosyon tutarlarında güncellemeye gitti. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun protokol imzaladığı bazı bankalar, emekli promosyonlarını maaşa göre 18 bin TL'ye kadar yükseltti.
ING Türkiye emekli promosyonu
ING Türkiye, emeklilere yönelik nakit promosyon tutarını yükseltti. Emekli maaşını ING Türkiye’ye taşıyan emekliler, maaş tutarına göre 15.000 TL’ye varan ek koşulsuz nakit promosyon kazanıyor. Üstelik, emekli maaşını ilk defa ING’ye taşıyanlar, vadesiz hesaplarına bağlı verecekleri otomatik fatura talimatlarına 3.000 TL’ye varan ek nakit promosyon kazanarak toplamda 18.000 TL’ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor.
İşbankası emekli promosyonu
Maaş Aralığı;
10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar 5.000 TL
10.000 TL – 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar 8.000 TL
15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar 10.000 TL
20.000 TL ve daha fazla olanlar 12.000 TL promosyon ödemesi alacak.
Vakıfbank emekli promosyonu
1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;
10.000.-TL ye (10.000.-TL hariç) kadar olanlara 5.000.- TL,
10.000 – 15.000.-TL (15.000.-TL hariç) arasında olanlara 8.000.- TL,
15.000 – 20.000.-TL (20.000.-TL hariç) arasında olanlara 10.000.- TL,
20.000.-TL ve daha fazla olanlara 12.000.- TL promosyon ödemesi yapılabiliyor.
Halkbank emekli promosyonu
Emekli maaşını 3 yıl boyunca bankadan almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanıyor.
Maaş Tutarı;
10.000 TL – 14.999,99 TL olanlar 8.000 TL,
15.000 TL – 19.999,99 TL olanlar 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri olanlar 12.000 TL promosyon ödemesi alacak.