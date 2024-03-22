Emeklilerin başvuru tarihleri belli oldu: Kamu ve özel bankalar ne kadar emekli promosyonu ödüyor?
Kamu bankalarının emekli promosyon tutarları 8 bin ile 12 bin lira arasında alınan maaşa göre değişkenlik gösterecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, promosyon güncelleme başvurusu ve ödeme tarihlerine ilişkin yeni açıklama yaptı. Ödemelerin hesaplara geçeceği tarih belli oldu. Peki, hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamu bankalarının emeklilere ödediği promosyon miktarının 8 ile 12 bin lira arasına yükseltildiğini açıklaması, sektörde promosyon savaşını kızıştırdı. Kamu bankalarının halen en yüksek 5 bin TL olan olan promosyon tutarlarının 12 bin liraya çıkarılması, özel sektör bankalarını da harekete geçirdi. Sabah'ın haberine göre, bazı özel bankalar dün müşterilerine gönderdiği mesajda promosyon tutarlarını artırdıklarını bildirdi.
Kamu bankalarında üst sınırın yüzde 140, alt sınırın da yüzde 160 artması üzerine özel bankaların da promosyon ödemelerini nakit bazda 15 bin liranın üzerine çıkarması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Kayseri'de gerçekleştirdiği konuşmada, "Emeklilerimize güzel bir haber vermek istiyorum. İlk kez 2017'de emeklilerimize banka promosyonu ödenmesi uygulamasını başlatmıştık. Kamu bankalarımız bu yılki promosyon ödemesi miktarlarını alınan aylığa göre 8 bin lira ile 12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacak şekilde promosyon ödemeleri yapacağına inanıyorum" dedi.
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu ödüyor?
İŞ BANKASI: 1 Ocak - 31 Mart 2024 tarihleri arasında başvuru yapan emeklilere 7 bin 500 TL' ye varan nakit promosyon veriliyor.
DENİZBANK: Emekli aylığını DenizBank'tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilere 5 bin TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuluyor.
GARANTİ BBVA: Maaşını 31 Mart tarihine kadar Garanti Bankası'na taşıyanlara 7 bin 500 TL'ye varan nakit promosyona ek, kredi kartı ile 500 TL'lik harcamaya bin TL bonus veriliyor. Toplamda 8500 TL'ye varan hoş geldin paketi bulunuyor.
AKBANK: SGK emekli maaşını Akbank'tan alanlara 10 bin TL'ye varan promosyona ek 2 bin 500 TL chip-para ile birlikte Toplamda 12 bin 500 TL ödül fırsatı veriliyor.
ING: 10 Ocak 2024 - 31 Mart 2024 tarihleri arasında kampanyaya katılan emeklilere koşulsuz 10 bin TL'ye varan nakit promosyon, otomatik fatura talimatına 5 bin TL'ye varan ek nakit promosyon fırsatı sunuluyor. Böylelikle emeklilere 15 bin TL'ye varan nakit promosyon veriliyor.
YAPIKREDİ: Maaşını 31 Mart 2024 tarihine kadar YapıKredi'ye taşıyanlara toplamda 12.500 TL'ye varan promosyon ödemesi yapılıyor.
ZİRAAT-VAKIF-HALK: 3 yıllık peşin 5 bin TL'ye varan promosyon ödemesi yapılıyor.
QNB FİNANSBANK: QNB Finansbank, 8 bin TL 'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık bin 200 TL indirim olmak üzere toplamda 9 bin 200 TL'ye varan emekli promosyonu veriyor.