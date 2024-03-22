Emeklilerin başvuru tarihleri belli oldu: Kamu ve özel bankalar ne kadar emekli promosyonu ödüyor? Kamu bankalarının emekli promosyon tutarları 8 bin ile 12 bin lira arasında alınan maaşa göre değişkenlik gösterecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, promosyon güncelleme başvurusu ve ödeme tarihlerine ilişkin yeni açıklama yaptı. Ödemelerin hesaplara geçeceği tarih belli oldu. Peki, hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamu bankalarının emeklilere ödediği promosyon miktarının 8 ile 12 bin lira arasına yükseltildiğini açıklaması, sektörde promosyon savaşını kızıştırdı. Kamu bankalarının halen en yüksek 5 bin TL olan olan promosyon tutarlarının 12 bin liraya çıkarılması, özel sektör bankalarını da harekete geçirdi. Sabah'ın haberine göre, bazı özel bankalar dün müşterilerine gönderdiği mesajda promosyon tutarlarını artırdıklarını bildirdi. 1 | 6

Kamu bankalarında üst sınırın yüzde 140, alt sınırın da yüzde 160 artması üzerine özel bankaların da promosyon ödemelerini nakit bazda 15 bin liranın üzerine çıkarması bekleniyor. 2 | 6

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Kayseri'de gerçekleştirdiği konuşmada, "Emeklilerimize güzel bir haber vermek istiyorum. İlk kez 2017'de emeklilerimize banka promosyonu ödenmesi uygulamasını başlatmıştık. Kamu bankalarımız bu yılki promosyon ödemesi miktarlarını alınan aylığa göre 8 bin lira ile 12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacak şekilde promosyon ödemeleri yapacağına inanıyorum" dedi. 3 | 6